SRBI U AUSTRALIJI POMAŽU TANJI SAVIĆ DA VRATI DECU: Našli joj posao u RESTORANU!

Tanja Savić ujedinila je Srbe koji godinama žive i rade u Australiji, a koji su potreseni njenom nesrećom kada je suprug Dušan bez njenog znanja i pristanka odveo decu u Australiju. Naši ljudi iz Gold Kosta, ali i drugih gradova u ovoj državi, nude pevačici pomoć, smeštaj, pa čak su joj našli i posao.

foto: ATA Images

Nakon što se gospođa LJ. J. obratila redakciji Kurira da je spremna da pomogne Tanji u borbi za starateljstvo nad decom, i brojni drugi Srbi iz Australije su se probudili. Ona je razgovarala sa svojim zemljacima koji takođe žive u zemlji kengura, sa kojima se udružila kako bi pomogla pevačici. Osim što Tanji nude besplatan smeštaj, spremni su da joj pomognu i finansijski, da angažuju advokata, pa čak i da sa njom odu u policiju da prijavi otmicu dece.

- Želimo da pomognemo Tanji, ali je važna saradnja sa njom. Zanima me zašto ne dođe ovde? Da li nema novca za kartu ili je problem posao, nepoznavanje jezika, zakon ili strah? Ja znam zakon i mogu da joj pomognem, iako nije državljanin Australije, vodi se kao građanin ove zemlje, i ima sva prava kao državljanin. Ako je problem novac, viza, neka zna da je naš narod ovde spreman da joj pomogne. Živim na Gold Kostu i spremna sam da ceo slučaj prijavim policiji, ali ne može tek tako da se ode tamo i pita za nekoga zbog privatnosti - napisala je gospođa i rekla da je Tanji našla posao.

foto: ATA Images

- Treba da dođe u Australiju i da se javi socijalnoj radnici. Već sam pitala vlasnika jednog restorana, to je isto naš čovek iz Srbije, i on je spreman da joj da posao. Može ovde da peva, da zarađuje i da ima novca. Naš narod je mnogo jak, mnogo nas je ovde došlo sa koferom i detetom, pa smo se snašli. Ukoliko se boji za svoju bezbednost, može da aplicira za zaštitu policije. Meni nije teško da se angažujem, pomognem. Ako ne želi da priča za medije, može da me pozove, da se poveri nekome. Mi imamo i advokata koji pomaže u takvim slučajevima, tako da smo joj sve obezbedili - piše u mejlu.

foto: Printscreen/Instagram

Savićevoj smo prosledili ovo pismo, a ona je bila duboko dirnuta gestom naših ljudi iz Australije. Tanja nam je rekla da će kontaktirati gospođu i posavetovati se sa njom.

- Oduševljena sam kakvih ljudi ima, pogotovo naših ljudi. Da tako žele da pomognu, da su se ujedinili za jednu majku. Samo što mi suze ne krenu. Kontaktiraću tu divnu ženu da joj se prvenstveno zahvalim na svemu. Svaka pomoć je dobrodošla, tako da ću da razgovaram s njom, za početak da čujem njeno mišljenje. Uz pomoć takvih ljudi ima nade da mogu da vratim decu - rekla je Tanja za Kurir.

2 sina ima Tanja

4 meseca je bez dece

11 godina je bila s Dušanom

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/ Jelena Stuparušić/ Foto: ATA Images

