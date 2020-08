TATA, NEMOJ DA PIJEŠ! Dečaci su mu ovako govorili, a on im je davao OBEĆANJA: Tanja Savić želi da spreči samo JEDNO!

Nakon nekoliko meseci ćutanja na tu temu, Tanja Savić je konačno rešila da otkrije sve detalje vezane za odnos sa suprugom Dušanom i njihovim sinovima Đorđem i Maksimom, koje je on, bez njene saglasnosti, odveo u Australiju.

"Naravno da se bojim da on u mom odsustvu ne pridobije decu na svoju stranu jer je dečacima jako važna očinska figura. Tata im je uzor, a ne možete od nekoga ko ima deset godina očekivati da realno proceni situaciju" počela je priču za "Hello", a prenose mediji.

"Doduše, kad su malo porasli i oni sami su mu govorili: "Nemoj, tata, da piješ". Obećao bi da neće, ali je reč držao samo do prve prilike. Situaciju je otežavalo to što je Dušan, kad se naljuti, vrlo naprasit. Mislim da sve žene koje su bar neko vreme provele sa nekim ko je sklon alkoholu znaju o čemu pričam."

"On ne shvata da roditelji, hteli to ili ne, prave model ponašanja koji deca podsvesno usvajaju. Ne želim da se njih dvoje jednog dana tako ponašaju prema suprugama. Hoću to da sprečim, ako već nije kasno" dodala je Tanja.

"I ja samu sebe pitam zašto sam ga trpela, ali sve polazi od činjenice da sam ga volela. Toliko sam bila zaljubljena da sam videla samo njega. Verovala sam da je istina sve što bi izgovorio. Uspeo je da i, u velikoj meri, utiče na moj odnos sa roditeljima, pa sam neko vreme bila sa njima u svađi. Kroz život sam išla srcem, ne shvatajući da imam posla sa ozbiljnim manipulatorom. To tek sada vidim" zaključila je Savićeva.

