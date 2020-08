OVAKO JE MUŽ TANJE SAVIĆ PREVEO DECU PREKO GRANICE BEZ NJENE DOZVOLE: Pevačica priznala da je Dušan uzeo i njene PARE!

Tanja Savić u javnosti je obelodanila da je njen suprug odveo decu u Australiju bez njene saglasnosti, a mnogi su se zapitali kako je to uopšte bilo izvodljivo.

"Od nekoliko verzija koje sam čula, ove zvuče najrealnije. Za 20.000 evra, koje sam, naravno, ja zaradila, kupio je četiri avionske karte za biznis klasu, da bi na aerodromu rekao da "mama ne može da putuje jer je dobila temperaturu", otkrila je pevačica, pa nastavila:

foto: ATA Images

"To je, verovatno, zvučalo dovoljno uverljivo, a ne bi me čudilo da je falsifikovao moj potpis. Uvek je sve papire držao kod sebe, jer je voleo da baš sve kontroliše. Znam da je očekivao da ću potrčati za njim, jer je i pre dve godine odveo sinove bez mog znanja, pa sam ja pojurila."

"Bila je to najkasičnija ucena decom, tako je i sada. Strašno je kad vas neko zadržava u braku ili vezi samo zato što bezgranično volite decu i ne možete da zamislite život bez njih. Međutim, više ne mogu da mu opraštam jer samo ja znam sa koliko straha i tuge sam se suočila kada nisam znala gde su Maksim i Đorđe", rekla je pevačica za "Hello" prenose mediji i nastavila:

foto: Damir Dervišagić

"Ostaje mi da mu svojom odlučnošću dam do znanja da više ne može tako da se ponaša prema meni. Od dana kada sam objavila post na Instagramu, nismo progovorili ni reč. Prethodno smo mnogo sati proveli pričajući, ali sve se svodilo na isto - ja sam pokušavala da ga odobrovoljim, dok je on, kao i obično, manipulisao. U nekom trenutku sam i ja počela da manipulišem njegovim emocijama, da vidim kako će se on ponašati. Kao toliko puta do tada, kada bi shvatio da ne može da me pobedi, glumio je žrtvu. Neko vreme uspevala sam da taktiziram, a kad više nisam mogla da izdržim, govorila bih mu šta mislim. U tim situacijama je pokazivao svoje pravo lice. I tako iz dana u dan... Kada god bi se iznervirao, nije mi davao da čujem sinove."

"Zovem više puta dnevno, pa mu verovatno dosadim, ali ja samo želim da razgovaram sa svojom decom. Jednom prilikom je Đorđe došao do tatinog telefona i sakrio se u toalet kako bi pričao sa mnom. U pozadini se čuo Dušanov glas i pitanje: "Sa kim razgovaraš?". Posle odgovora: "Sa mamom" nastala je vika, tokom koje sam jasno čula: "Jesam li ti rekao da ne diraš moj telefon?!", zaključila je pevačica.

foto: Damir Dervišagić

Kurir.rs/K.Đ/Hello, Foto: ATA Images

Kurir