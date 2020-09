FINO SE SREDIM I KRENEM U ŠETNJU BEOGRADOM: Iva uvek deluje VEDRO, a sada je priznala zbog čega je tako i kad je TUŽNA

Iva Štrljić gde god se pojavi pleni i zasmejava gledaoce, pa se njene replike postale viralne na društvenim mrežama.

Na pitanje koliko se dešava da ne može od smeha pojedinu repliku da izgovori, Iva za odgovara:

foto: Printscreen/Instagram

"U svakom trenutku tokom snimanja imam savršenu koncentraciju na to što radim tako da, ma koliko meni privatno neka replika bila neodoljivo smešna, ja se, kao neko ko ozbiljno shvata svoj posao, sigurno neću nasmejati", rekla je Iva, pa objasnila zbog čega uvek izgleda dobro raspoloženo.

"Navika da nikada ne dozvolim da bilo ko primeti da nisam najbolje volje je deo mog vaspitanja. Fino se sredim, osmehnem i krenem "kaldrma fitnesom" - tako od milja zovem svoje duge šetnje kroz Beograd. Ako sam nekad nekome pokazala da sam tužna i da mi nešto nedostaje, onda je to uvek bio samo neko koga volim na poseban način. Pošto sam poprilično zatvorena i nepoverljiva prema ljudima, kada naznačim da me je nešto dirnulo, to za tu osobu može samo da bude kompliment."

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/K.Đ/Blic, Foto: Sonja Spasić

