OVAKO SE IVA PROVODILA NA KIPRU! Glumica pokazala čime raspolaže pa napravila LOM: Zategnuta kao PRAĆKA! (FOTO)

Iva Štrljić prisetila se letovanja, pa je sedeći u dnevnoj sobi objavila na Instagramu fotku s Kipra, te ujedno pokazala i čime raspolaže. Malo ko je ostao ravnodušan na taj prizor.

"Bilo je to prošle godine na jednoj kiparskoj plaži. Ove godine, evo me u dnevnoj sobi sa tekstom u ruci. Međutim, kada spremate ulogu, učite tekst, kreirate i radite posao koji volite, onda vam je lepo baš kao na plaži. Možda i lepše... Svaki umetnik će to razumeti. I toplo vam je oko srca isto kao što je bilo prošlog jula na onom pesku zbog onog sunca, možda još i jače", prisetila se ona.

Komplimenti su istog trenutka krenuli da se nižu, kao i lajkovi.

