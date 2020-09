MATORA PROGOVORILA O NOVOJ LJUBAVI: Imam nekog ko mi znači, verujem u TO! A evo šta joj je poručila Sanja Stanković!

Jovana Tomić Matora je otkrila da ima novu ljubav, ali i da joj se bivša devojka Sanja Stanković javila pred ulazak u "Zadrugu 4".

"Nemam ljubav, ali imam nekog ko mi znači, imam simpatiju, platonsku ljubav i verujem u to. Posle Sanje ovo je prva osoba koja mi zaista prija, pravi je drug i time me je kupila i osvojila" istakla je ona, a zatim otkrila šta joj je Sanja poručila:

"Zvala me je Sanja pre nego što su mi uzeli telefon, ona je u Dubaiju, pravi mi zauzbive, sa drugarima je na moru. Imam njenu podršku, rekla mi je da ne upadam u vartu, znači mi to, čujemo se i u super smo odnosima. Sanja mi je najveća ljubav u životu, još me boli, ali bitno mi je da smo drugarice, da imam njenu podršku, ne bih volela da je izgubim kao prijatelja i čoveka. Ona ide dalje, ja idem dalje. Da sam se ohladila, jesam, ali kad god se sretnemo čudno je. Bilo mi je teško, ali nastavila sam dalje i sada sam dobro.", rekla je ona u emisiji "Premijera vikend specijal".

