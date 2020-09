EKSKLUZVNI PAPARACO! ANABELA TUŽNA I RAZOČARANA: Nisam znala da će se Luna veriti!

Luna Đogani i Marko Miljković na trenutak su uspeli je da zasene početak četvrte sezone "Zadruge" jer su u isto vreme, u nedelju uveče, napravili pravi spektakl sa veridbom. Bilo je to iznenađenje za naslednicu dinastije Đogani jer je njen dečko sve organizovao sam. Pozvao je prijatelje, njenu porodicu, osim majke Anabele Atijas, s kojom su u sukobu, i zakupio restoran. Detalje s veridbe otkrio je Lunin rođak Adam.

- Marko nam je svima poslao poruku da će Lunu zaprositi u nedelju, i ja sam bio napet, sve smo zajedno organizovali. Prsten je savršen, mnogo se dopao Luni, koliko god da košta, nije bitno, bitno je da se Luni mnogo sviđa i da je oduševljena. Zaplakao sam kada sam čuo vest, sedeo sam sa Gagijem u restoranu na Kopaoniku u tom trenutku. Luna je bila izgubljena, Marko je kleknuo, ona je počela da plače - kazao je ushićeno za Srbiju danas.

Dok je u restoranu bila fešta, za to vreme je Anabela, kako nam je rekla, kupala dete kod kuće. - Nisam ništa znala. Ceo dan sam bila u Pančevu i ništa nisam čula o veridbi, do malopre sam kupala dete. Ne znam šta da kažem osim da Luni želim svu sreću, to je sve - poručila nam je Atijasova.

Sutradan, pevačica se u ranim jutarnjim satima pojavila na Novom Beogradu, što je zabeležio naš paparaco. Vidno neraspoložena i utučena, sedela je s jednim prijateljem na doručku i skoro sve vreme ćutala. Povremeno je uzimala telefon u ruke i odgovarala na poruke, ne obraćajući pažnju na znatiželjne poglede ljudi oko nje.

Luna i Marko u vezi su dve godine. Malo je reći da je njihov ljubavni odnos turbulentan, ako se uzme u obzir koliko su imali svađa, teških reči i raskida. Vezu su započeli tokom trajanja druge sezone "Zadruge", da bi Miljković ostavio Đoganijevu u finalu, kada je ona trujumfovala. Pomirili su se u narednoj sezoni pomenutog rijalitija, ali su i tokom tih devet meseci više puta prekidali i mirili se. Zbog toga je Anabela i ušla u sukob s ćerkom jer ne podržava njen odabir partnera i njih dve nisu imale komunikaciju od sredine jula, kada je završena "Zadruga".

