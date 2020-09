USTAO JE IZ KREVETA I NALETEO NA MOJU PESNICU! DA, BILI SMO U VEZI IAKO JE OŽENJEN: Ljupka Stević do detalja o DRAGIŠI!

Ljupka Stević ispričala je svoju stranu skandala sa bivšim partnerom Dragišom Simićem.

Pevačica je iznela kako je došlo do toga da Dragiši razlupa automobil.

"Meni nije bila potrebna podrška, sve što sam uradila je zbog toga što sam bila emotivno rastrzana. Nahvatala sam dugugodišnjeg partnera u prevari, tako što sam mu stavila aparat za prisluškivanje u automobil, a on upali i interfon, pa sam čula i te devojke, žene, šta govore. To nije bila devojka, nego više njih. Pričali su o kupaćim kostimima, da ne ponavljam šta sam čula. Došla sam i rekla da sam ga prisluškivala i pitala ga gde mu je broj telefona. Ispričala sam mu njegove reči, a on je rekao da sam luda. Negirao je do kraja, taj je profil čoveka. On je slučajno naleteo na moju pesnicu kada je ustao iz kreveta. Ovo nije za aplauz. Moja povreda je od toga kako sam lupala automobile. On je krenuo na vrata kada sam ga udarila, a ja sam krenula za njim i rekla mu da ću ga izblamirati. Istog momenta je ušao u garažu, sve dok nisam otišla u policiju", rekla je Ljupka.

Ona kaže da je planirala budućnost sa bivšim partnerom.

"Shvatila sam da sa tim čovekom nemam budućnost. On je trebalo da sa mnom razgovara, tada bi se ova priča završila na drugačiji način. Tačno se vidi na snimcima da sam htela da uništim sve vezano za njega, kao i automobil koji sam ja koristila. To su dva automobila i Dragiša Simić. Dragišino i moje oružje je oduzeto. Imam dve puške, a pištolj su mi ukrali. Nisam išla sa ciljem nekoga da ubijem, ali za mene od 35 godina je ovo razočarenje. Planirala sam budućnost. Naša veza trajala je malo manje od devet godina. On je čovek oženjen, ja sam sa njim bila, mi smo bili zajedno. Verovala sam u njegovu priču i naš zajednički život. Nismo ni prvi ni poslednji koji se zabavljaju u 21. veku, a da neko ima papire da je u braku. Meni je bio velika podrška, kada bih govorila o njemu kao o čoveku - divan je prijatelj i jedino nije pomogao onima koji nisu pitali", priznala je Ljupka u emisiji "Ami Dži šou".

"Želim da se izvinim komšijama i ljudima koji su morali da gledaju klipove, ali se ne kajem, jer je to isto zaslužio", dodala je Stevićeva.

