BORA BESAN KAO RIS NA NADEŽDU! Uživo izneo JEZIVE TVRDNJE na njen račun: Postoje snimci, a evo šta je radila sa njegovim DRUGAROM!

Nadežda Biljić oglasila se i govorila o Tomi Paniću, Bori Santani i Milici Kemez. A sada je Bora Santana bio besan nakon što je ona rekla da ga je blokirala iz poštovanja prema mužu. Santana je ovom prilikom izneo i šokantne tvrdnje o Nadeždi.

"Video sam malopre izjavu i sada ću da vam kažem o čemu se radi. Sedeo sam u kafiću s prijateljem i rekao mi je: "Evo, Nadežda mi piše da pošaljem njenom mužu banane za rođendan" i ja kažem: "Daj da joj se javim, da je pitam što me je blokirala" i sada vidim ovo da kaže, jer poštuje svog muža. Ja moram da kažem da je ona or*lno zadovoljavala mog druga Peksa, ti snimci postoje u njegovom telefonu. Ona ga je or*lno zadovoljavala u stanu na Banovom brdu. Zašto izigrava to poštenje?", besan je bio Bora u emisiji "Premijera Vikemd Specijal" i dodao:

"Kao sad to je uradila iz poštovanja prema Tomi. Za Novu godinu kada je bila ja sam joj čestitao i rođenje sina. I ovo što je rekla da su to neke igre Milice i Tome, to mene stvarno ne zanima. Mene je iznerviralo što je ona rekla da je mene blokirala zbog muža, a ovamo deset puta gulila banane. Baš sam se iznervirao. Kog muža ona poštuje, zove mog drugara svaki dan. Lično možemo da dostavimo snimke. Meni on kaže da ga ubija s porukama. Ja sam video juče to kada smo bili na ručku. Ja sam te upoznao s mojim drugarom, kako možeš da tražiš voće od mog druga, a poštuješ muža?", rekao je Bora.

