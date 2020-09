NATAŠA I ANĐELO NISU PRVI PUT IMALI VRUĆU AKCIJU? Viđali se i nakon njegove veze sa pevačicom! Pravila mu SCENE, a sad mu se SVETI

Nataša Radan ušla je u rijaliti kako bi, kako je naglasila, popravila utisak koji su gledaoci stekli o njoj tokom prethodne sezone.

Ipak, šuška se da je sakrila da joj je glavna namera da se osveti Anđelu Rankoviću, sa kojim je do pre nekoliko meseci bila u s*ks-šemi. Kako izvor blizak zadrugarki tvrdi, Nataša je teško podnela to što Anđelo nije želeo da bude sa njom, pa je čvrsto rešila da mu uništi ljubavnu vezu koju je započeo u rijalitiju.

foto: Printscreen

"Nakon što je raskinuo dvogodišnju vezu sa Tedorom Džehverović, Anđelu je neobavezan seks sa drugim devojkama bio preko potreban. Ni na kraj pameti mu nije bilo da ulazi u nešto ozbiljno, pa mu je Nataša došla kao idealna prilika da se zabavi. Odgovorio joj je na neku od silnih poruka koje mu je prethodno slala i već kroz nekoliko dana su se videli i započeli tajnu kres-šemu. Viđali su se jednom ili dvaput nedeljno, a Anđelo joj je na početku jasno stavio do znanja da ne želi ozbiljnu vezu. Međutim, kod Nataše su brzo proradile emocije i bilo je pitanje vremena kada će Anđelo prekinuti viđanje", ističe izvor i otkriva da je prekid tog odnosa prošao burno.

foto: Printscreen

"Posle nekoliko ljubomornih ispada, Anđelo je rekao Nataši da želi da prekinu da se viđaju. Na sve to je saznao da je uveliko ispričala svima da su u ljubavnoj vezi i do ušiju zaljubljeni. Malo je reći da je poludeo. Posvađali su se kao nikada do tada i prestao je da odgovara na njene uporne pozive i poruke. To ju je mnogo povredilo", priča izvor i navodi da mu je zbog svega što je uradio spremila debelu osvetu.

"Budući da je u rijalitiju počeo ljubavnu vezu koju nije želeo sa njom, prvo će ga odvojiti od svake devojke prema kojoj pokaže simpatiju, a potom krenuti u zavođenje. Ukoliko je odbije, svima će otkriti da su bili zajedno samo dve nedelje nakon što je raskinuo sa Teom. Spremna je da ga uništi ukoliko ne bude po njenom, a on ni ne sluti šta ga čeka", zaključuje izvor.

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs/K.Đ/Alo, Foto: Sonja Spasić, Damir Dervišagić

Kurir