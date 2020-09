MISLILI SU DA JE INVALID, RODITELJI SU JOJ BRANILI DA PEVA! Verica Šerifović nikad iskrenija! A evo ko joj je promenio ŽIVOT

Pevačica Verica Šerifović svoju muzičku karijeru započela je osamdesetih godina, i danas važi za jednu od najboljih pevačica narodne muzike. Ona je sada otkrila da su joj roditelji branili da se bavi pevanjem, ali njena ljubav prema muzici je ipak pobedila.

"Talenat za pevanje sam nasledila od bake. Moji roditelji su mi branili da pevam, kakva crna pevačica, treba da budeš kuvarica, kakva pevačica. A ja sam se nekako izborila. Što se tog mog talenta, jako je veliko iznenađenje za mene. Šaban Šaulić me je pozvao za snimanje emisije. Rekao mi je da se snima emisija u Beogradu i da moram da dođem. Sećam se na brzaka sam napravila neku punđicu, i to je bilo fantastično", priča Verica, i dodaje da joj je ta emisija promenila život, a za sve je bio zaslužan kralj narodne muzike:

"To gostovanje mi je promenilo život. Emisija je trebalo da traje 45 minuta, a trajala je sat i 45, samo smo pevali Šaban i ja, nikad kraja, a mnogo nam je bilo lepo", kaže ona.

"Peja mi je tada rekao: "Tako lepa, a ona invalid, svi su sedeli zbog nje", a mi smo sedeli jer smo se tak onamestili".

Verica se kao veoma mlada udala za Rajka Šerifovića, kada je napustila drugu godinu srednje škole. Kasnije su dobili ćerku Mariju, ali taj brak nije opstao.

"To je bila jedna velika ljubav, trajala je 24 godina, i bio je moja prva ljubav. Svi su govorili kako sam se mlada udala, ali dobro, ima se vremena posle da se isprave greške. Bilo je svega, mnogo ljubavi, mnogo svađa. To što se izrodilo iz te ljubavi, to je bitno, a to je Marija. Ta dva gena, Rajkovog i mog napravilo je takvog genija", ispričala je pevačica u emisiji "Glamur".

