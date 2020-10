ZLATA PETROVIĆ IZBEGLA METAK ZA DLAKU: Samo me je Bog spasio! Jedna proslava mogla je da je KOŠTA ŽIVOTA!

Zlata Petrović kada se sa 16 godina latila mikrofona prošla je sito i rešeto u svom poslu, i danas je, kako kaže, zahvalna na tome.

Najviše novca kući je odnela upravo sa svadbi i ispraćaja, gde je pored svog sigurnog honorara, po tezgi zarađivala i do 10.000 evra. S druge strane, kako ona kaže, na estradi nije uvek med i mleko.

foto: Printscreen/Premijera

Iako su mnogi stambeno obezbeđeni i na svojim bankovnim računima imaju određenu svotu novca za crne dane, mnogi su dolazili u neprijatne situacije tokom nastupa. Tako je Zlatu Petrović jedna proslava mogla koštati života. Folkerka je otkrila kako je izbegla tragediju na svadbi na kojoj su pevali Verica Šerifović i pokojni Šaban Šaulić.

"Trebalo je da pevam na jednom veselju sa pokojnim Šabanom i Vericom. Nisam se nešto dobro osećala i nisam otišla. Nešto mi je govorilo "Zlato, ne idi". Čujem sutradan da je došlo do neke pucnjave, da je bio haos. Ja ne znam šta se desilo i kako je došlo do toga, ali Šaban i Verka su se jako uplašili. Mogli su svi da izginu tamo. Sam me je Bog spasio jer sam ja po prirodi malo plašljivija i ne volim takve stvari", prisetila se pevačica Zlata Petrović.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs/K.Đ/Nova

Kurir