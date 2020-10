IMAO SAM SVE VREME TELEFON PORED SEBE! Sale Tropiko otkrio da je doživeo OVO na nastupu, a onda progovorio o PORODICI!

Pevač Tropiko benda Aleksandar Cvetković poznatiji kao Sale Tropiko je otkrio detalje iz privatnog života, a onda je progovorio o porodici.

foto: Printscreen/Premijera

"Jako mi je žao što nismo stigli mi kao familija da se okupimo, jer je bilo loše vreme, mi imamo neki tajni recept za ajvar, pravimo i neku cepkanu papriku, ja sam baš želeo da se organizujemo da se okupimo i napravimo, ali nismo stigli", naveo je pevač.

Tropiko bend je tokom protekle noći imao nastup u Beogradu, a Sale je priznao kako je na prvom nastupu posle karantina morao uz sebe da drži telefon kako ne bi zaboravio tekst neke svoje pesme.

"Posle nekih mesec dana smo imali sinoć koncert, bilo je fenomenalno, zaboravio sam kako izgleda subota u Beogradu. Družili smo se ranije i u Makedoniji. Blago je što sada ranije završavamo, meni je to jako dobro. Bili smo kod kuće u pola dva, legli u dva, ustali ujutru normalni. U Novom Pazaru se radi do 23, ti je super stvar, i to je potpuno realno, da se čovek naspava i regeneriše", rekao je Sale i dodao:

foto: Printscreen/Prva TV

"Imao sam telefon pored sebe da ne zaboravim neki tekst. Dok je bila korona sviruckao sam, ali ne Tropiko, pa onda kad je krenula svirka, izvadio sam telefon. A sada je super, već posle 15 minuta se stvori ta energija", rekao je Sale.

On je podelio i trenutke iz svog toplog doma, te je priznao da ima mnogo ljubimaca koje njegove ćerke obožavaju.

"Mi se baš družimo, juče mi je Jovana rekla: "Dobro nisi joj drug, otac si joj". Ja sam strog, tačan i sve može. Dobri smo za sad i srećni smo kako su nam se deca razvila, super su klinke. Imamo kucu i tri mace, ko hoće da udomi. Sad imamo tri mace, dve kuca i zeku. Ta energija sa živitinjama, mi ih sve pustimo u dnevnu sobu i oni se ne svađaju", naveo je pevač u "Premijera-Vikend Specijal".

foto: Printscreen/Premijera

Kurir.rs / M.M.

Kurir