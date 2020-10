BRAT VLADIMIRA TOMOVIĆA ISPROZIVAO KRISTIJANA! Nakon brutalnog sukoba u rijalitiju odlučio da ne ĆUTI VIŠE, pa opleo po Goluboviću

Vladan Tomović, brat Vladimira Tomovića odlučio je da se oglasi nakon svih dešavanja u rijaliti programu "Zadruga 4", a u kojima je jedan od glavnih aktera bio njegov brat.

On je prvo prokomentarisao situaciju koja se desila danas između Vladimira i Kristijana Golubovića. Tada su njih dvojica ušli u svađu i završili na podu, a obezbeđnje ih je razdvajalo. U ovu svađu umešani su bili i Alen Hadrović i Maja Marković.

"Vidite i sami da je Vladimir u svakoj situaciji u kući do sada kada dođe do neke svađe ili pokušaja fizičkog kontakta bio prvi da razdvoji. To je i danas uradio i 20 puta pre ovoga, ali je gospodin (Kristijan) odmah razvio njemu poznate teorije zavere i slično, da Vladimir drži njega, a Alen da ga udari", rekao je Vladimir.

U poslednje vreme veliku pažnju privlači i Vladimirov odnos sa Jovanom Ljubisavljević koja napolju ima dečka. Jovanin momak juče se oglasio za portal Pink.rs i rekao kako smatra da ga njegova draga neće prevariti sa Vladimirom, a evo šta kaže Vladan:

"Zatvoren prostor, svi pričaju da su tamo pojačane emocije, pa Vladimir ne krije da se zaljubio u nju. Kad bi imao poziv sa njim rekao bih mu da se kloni nje, jer cura njega ogovara gde god stigne, a nikada mu te stvari nije rekla u oči", izjavio je Vladan.

