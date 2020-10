OGLASILA SE MAJA MARINKOVIĆ NAKON JANJUŠEVOG ULASKA U RIJALITI! Priznala zašto je trpela maltretiranje, imala je DEBEO RAZLOG!

Maja Marinković nije želela da je Marko Janjušević Janjuš još više omalovažava i govori kako njih dvoje nisu zajedno, i kako mu je najbitnija sada već bivša supruga Ena, te je objavila njihovu prepisku.

Neposredno pred ulazak u "Zadrugu 4" Janjuš je izjavio da je Maja njegova greška, a sada se ona oglasila i priznala da ju je pogodilo što se dovodi u pitanje da su modrice nastale nakon njihove svađe.

foto: Pritnscreen

"Ako sam ja njegova greška, onda je on jako često grešio javno, dok je bio oženjen samo javno je tri puta napravio grešku, to mi je smešna prica, samo sam ja neko ko je to javno priznao. Pratila sam ulazak, zaparalo mi je uši to sto se moje modrice dovode u pitanje, jako je ružno dovoditi to u pitanje, i govoriti da su modrice od operacije nosa, a modrice su po telu, ja još nisam čula da su nekom od operacije nosa izašle modrice po telu, možda sam ja fenomen. Strašno", rekla je Maja i dodala:

"Takođe mi je jako ružno sto se sve slomilo preko mojih leđa, ispada sam sam ja nesto uništila, a on je to odavno uradio, samo sada pokušava da se pere iz cele price i lažno se kaje, a do pre samo 10 dana je bio sa mnom. Čovek koji se pokaje ne pravi svaki put istu grešku", kaže Marinkovićeva.

Maja je priznala i da je finansirala Janjuša, ali i da ju je on ucenjivao, a zbog ljubomore je čak i fizički nasrnuo na nju.

Marinkovićeva je takođe otkrila i zbog čega je sve trpela.

"Trpela sam sve to zato što sam ga iskreno volela, a on je to koristio. Zato ga nisam ni prijavila, jer kada smo imali te burne svađe i sve sto ide uz to, on bi se izvinjavao", otkrila je Maja.

foto: Printscreen

Kurir.rs / Informer / M.M.

Kurir