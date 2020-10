INTIMNI SNIMCI MAJE I JANJUŠA UGLEDAĆE SVETLOST DANA?! Bivši košarkaš ih prebacio prijatelju, a on će uskoro OBELODANITI SVE?

Starleta Maja Marinković nakon turbulentne veze sa oženjenim Markom Janjuševićem Janjušem, šokirala je javnost kada je ispričala i da ju je on snimao tokom intimnih odnosa, ali i ucenjivao.

"On me je bez blama snimao tokom intimnih odnosa, da ja to ne znam. Kasnije me je tim snimcima ucenjivao. Kada sam shvatila šta je uradio i da te snimke šalje drugovima, a javno priča da on i ja nismo u vezi, odlučila sam da ga ostavim, ali da mu pre toga vratim istom merom. Bili smo u mom stanu, imali smo odnose i posle akcije sam ja upalila kameru i snimala ga u gaćama. Htela sam tim snimkom da dokažem da smo dugo u vezi, ali i da mu pokažem da ne može time da me ucenjuje. Pogubio se, odmah je počeo da briše moje snimke", rekla je ona za Informer.

Sada je Janjuš navodno neposredno pred odlazak u "Zadrugu" sve snimke ostavio drugu, a velika je verovatnoća da će oni navodno ugledati svetlost dana.

"Marko je razmislio o svemu pred ulazak u rijaliti. Besan je na Maju i ostalo je da razmisli koji je sledeći potez koji će povući. Sve njihove intimne snimke je prebacio prijatelju, ostao je još da vide kada i da li će da ih objave. Zaista je ljut i ne treba da iznenadi ukoliko uskoro sve obelodani. Sa ženom se rastao, Maja ga je raskrinkala, više nema šta da izgubi", otkriva izvor.

