FATALNA ŽENA OD SULTANA! Šuška se da je zbog nje nastao INCIDENT, a Tijana razvezala jezik! TO MI JE BIVŠI DEČKO!

Vest da je dečko Tijane Milentijević napravio haos na njenom nastupu odjeknula je kao bomba, a pevačica se sada oglasila ovim povodom.

Kako su juče preneli mediji, do incidenta je došlo kad je fan Tijane Milentijević prišao da se slika sa "Ženom od sultana", a to se navodno njenom dečku nije dopalo, te je zbog toga došlo do koškanja i tuče.

"To je moj bivši dečko, nije bio konflikt sa mnom, ispao je konflikt sa ljudima za stolom pored, oni su mene dirali, ali nije bilo do mene", rekla je Tijana ovim pvoodom za "Premijeru - Vikend specijal".

