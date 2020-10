MINA JE SRCE PREDALA BOGU, MOLI SE I DOK SEDI: Tako će i da bude dok ne nađem IMUĆNOG partnera, dosta sam ja DAVALA

Pevačica Mina Kostić otkriva da tačno zna šta želi od muškarca i smatra da njena jača polovina pored ostalih kvaliteta mora dobro da zaraduje, što je, po njenom mišljenju, možda i primarno, a do tad je svoje srce dala Gospodu.

- Partnera nemam, svoje srce sam dala Gospodu i biće onako kako on hoće. Ukoliko taj muškarac naide daću mu šansu, samo ne bih na sva zvona pričala o tome, to se onda izjalovi. Znam šta hoću, ite kako sam naučila. Znam da neću nekoga ko nije odgovoran, ko ne voli porodicu, ko ne zarađuje i nije imućan. Laž je da ne treba biti sa nekim ko ima novca.

Dakle, partner mora biti imućan?

- Treba da je imućan, da zarađuje i privređuje. Neću ništa njegovo uzeti, ali prosto, ja sam umorna od svega više. Od davanja, ne samo finansija nego i ljubavi.

Da li si i dalje u kontaktu sa bivšim suprugom Igorom?

- Naravno, mi ćemo ceo život biti u kontaktu i vezani, imamo dete. Ćerka je upravo kod njega sa svojom kucom Klarom, koja nam je novi član porodice.

Rekla si da si često u molitvi, posvećena Bogu i pravoslavlju?

- Naravno da jesam. Ne čitam molitve samo kad mi je teško, evo i dok sedim ja se molim. Gledam da ta molitva teče i izlazi iz mene, da je uvek u mojim mislima. Zahvalna sam Bogu što sam pronašla pravi put. Sad sam jako zainteresovana da sam zdušno i svim srcem uz pravoslavlje i da krenem putem Boga. Jako se lepo osećam.

Od kade si pronašla pravi put, šta se to promenilo u tvom životu? - Mnogo se toga promenilo. Nervirala sam se zbog nebitnih ljudi i situacija, nepravde i svega toga, a shvatila sam da je to bila velika škola i lekcija, to je sve Bog dozvolio ne bih li ja postala ono što jesam.

U lekcije spada i izbor partnera? - Ne mislim samo na loše veze nego na sve što sam prošla i stekla ovo životno iskustvo

Kaješ li se zbog prošlosti, da li bi nešto promenila?

- Ne. Mislim da je sve moralo tako da bude i da se desi. Ne žalim, srećna sam i svima sam oprostila. Za sve njih se molim. Volim ljude i molim se da svi krenemo putem Gospoda, biće nam bolje.

