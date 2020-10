PUSTIO ME NIZ VODU, A SAD MI ŠALJE PORUKE: Evo zbog čega je Dragiša zabrinut za pevačicu, a ona HLADNA KAO ŠPRICER!

Dragiša Simić brine da pevačica Ljupka Stević, koja mu je pre mesec dana razlupala dva automobila, ne završi u zatvoru.

On je počeo da joj šalje poruke čim je pevačici istekla zabrana prilaska i kontakta sa njim. Bivši ljubavnici, koji su deset godina bili u vezi, očigledno ne mogu tek tako da prekinu sve odnose:

"Mene zastupa advokat koji je naš zajednički prijatelj, pa me je Dragiša preko poruke pitao da li sam se čula sa advokatom i da li je sve u redu. Rekla sam mu da jeste i da nema potrebe da brine. Kada mi je poslao poruku, nisam ništa osetila", kaže Ljupka koja tvrdi da hoće da nastavi svoj život bez Simića:

foto: Pritnscreen/Pink

"Slao mi je poruke, ali ja više ne želim kontakt sa njim. Želim da nastavim život i budem srećna. Posvetila sam se karijeri."

Pevačica dodaje da se neće videti sa Simićem, čak i ako on bude insistirao da se sretnu:

"Nemam potrebu da se vidim sa Dragišom. Ne mogu da mu oprostim sve ovo što se desilo. On je znao da sam ja samo njega imala i izdao me je. Pustio me je niz vodu iako sam mu se potpuno posvetila."

foto: Mondo/Stefan Stojanović

Bez obzira na to što je sada slobodna devojka, Ljupka ne razmišlja o muškarcima:

"Niko mi ne prilazi, nemam udvarače, nigde se ne krećem, tako da i nema ko da mi priđe. Ne razmišljam o momcima trenutno!"

Kurir.rs/K.Đ/Informer

