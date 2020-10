Kija Kockar je na svom Tviter nalogu podelila sa svojim pratiocima šta je sanjala.

Naime, ona je spomenula i svoju majku Nadicu, aktuelnu učesnicu "Zadruge", čija joj je pomoć sada potrebna.

"Inače sam juče, ja mislim, sanjala kako neko kaže da je trebalo da snimim album... I da li to znači da krenem da radim na tome? Ali to je rekla osoba koja me ne podnosi. Hm... Volela bih da je mama tu, ona tumači te snove (kako njoj odgovara)", napisala je Kija.

