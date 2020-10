PREGURALA SAM SVE! Marina Visković prvi put u javnosti nakon OPERACIJE TUMORA DOJKE! Progovorila o teškom periodu, pa poručila OVO

Pevačica Marina Visković nedavno je operisala tumor dojke, a sada se nakon toga prvi put pojavila u javnosti.

Ona je istakla da nije želela da govori o operaciji i o bolesti, pa pogovorila kako se sada oseća.

"Osećam se sjajno, prvi put nastupam otkako je proglašena epidemija korone. A i pre toga sam ušla u neki projekat, tako da sam donela odluku da se malo povučem, snimam nove pesme dok ovo sve traje. Ja nisam neko ko život servira na tacni i te neke stvari delim samo sa bliskim ljudima. Ali to je nekako izašlo, ja sam morala da se oglasim jer su me zvali ljudi, to je jedna rutinska operacija, to je bilo, prošlo, idemo dalje. Nisam ja preterano davala tome na značaju jer smatram da nemam ništa od toga i izbegavam da pričam o tome, ali meni stvarno znači da se ne brinu ljudi koji mi pišu i misle da mi je život ugrožen, nije ništa strašno, pregurali smo sve", rekla je Marina.

