NISU RAZGOVARLI SKORO 20 GODINA, A SADA SU SE POMIRILI! Gagi Đogani zakopao ratne sekire sa OVIM ČOVEKOM, evo šta je odmah uradio!

Devedesetih godina dens grupe su vladale muzičkom scenom u čitavom regionu, a ono što je manje poznato jeste da su Gagi Đogani i Dača Dak bili u svađi godinama.

Gagi je nedavno podelio selfi sa Dačom i otkrio da se njih dvojica poznaju već 30 godina, ali niko nije znao da su zapravo 18 godina bili u svađi.

"Prijateljstvo koje traje 30 godina", napisao je Đogani na Instagramu uz zajedničku fotografiju.

On je zatim otkrio da njih dvojica nisu razgovarali, ali da su sada odlučili da zakopaju ratne sekire.

"Nismo bili u kontaktu 18 godina. Bili smo u svađi, sada smo to rešili i mnogo sam srećan zbog toga. Dača je živeo u Dubaiju, a nedavno sam čuo preko njegovog prijatelja da je došao u Srbiju i onda sam odlučio da ga kontaktiram. On je moj pravi prijatelj za sva vremena, iako smo bili razdvojeni ovoliko dugo. Važno je da smo to rešili. On je bio moja desna ruka u Fanki džiju, a sada smo ispravili krive Drine... I Dači je drago što smo se videli i što smo ponovo okej, što me je video. Jako dugo sam imao želju da ga pozovem, ali sam stalno odlagao nekako. Moje ljutnje prema njemu smo rešili i čak smo se dogovorili da ponovo sarađujemo", rekao je Gagi.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B/24sedam

Kurir