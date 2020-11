NIKO NE DIRA ESTRADU! SAMO ČEKAM DA PROĐE: Vera Matović poštuje sve MERE, progovorila o poslu i koroni!

Vera Matović progovorila je o pandemiji korona virusa i trenutnoj situaciji na estradi.

Pevačica ističe kako situacija nimalo nije naivna i da je neophodno da se u ovom periodu svako drži svoje profesije i u njoj čini ono što se od njega očekuje.

"Samo treba da ćutim i čekam da prođe, a situacija kakva je, uopšte nije dobro, niti je ružičasto. Mi ni ne bi trebalo da pričamo o tome, ima ljudi koji se time bave i koji o tome komentarišu, a mi da se pidržavamo i poštujemo njihovu reč, jer oni znaju i rade svoj posao, a mi znamo svoj posao. Ne bi trebalo da se mešamo i polemišemo o tome da li je to dobro ili nije dobro, oni se ne mešaju u naš posao", ističe pevačica i dodaje:

foto: Damir Dervišagić

"Nema muzike, nema okupljanja, a razlog je trenutno ova sutuacija takva kakva jeste. Niko ne dira nas, niti našu profesiju, nego je tako kako se ne bi ljudi okupljali u velikom broju. Oni ne kritikuju nas kao pevače i estradu... Sada, na nama je da li ćemo mi da budemo bahati ili disciplinovani. Onaj ko neće da ode u Arenu ili u bolnicu on će da nosi masku. A i nije to nešto što se dešava samo u Srbiji, to je u celom svetu. Još smo mi i najbolji."

Pevačica se osvrnula i na otuđenost među ljudima zbog brojnih zabrana i socijalne distance.

"Ne družimo se? Pa družićemo se, niko nam ni do sada nije branio da li ćemo se družiti...Sada nam brani virus. Ne brane nam doktori i ostali čelnici, nego virus. Trebamo se sačuvati ovih teških momenata", izjavila je Matovićeva.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/K.Đ/SrbijaDanas

Kurir