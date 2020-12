JOVANA JOKSIMOVIĆ SE PRVI PUT OGLASILA O NOVOM POSLU: Evo kakav joj je uslov dao Željko, pa otkrila sve o odnosu sa Srđanom

Jovana Joksimović nije se oglašavala za medije od dana kad je napustila televiziju “Prva”, a sada je odlučila da prvi put progovorila šta gledaoci mogu da očekuju od nje, ali i koliku podršku joj je suprug Željko dao.

Kako izgleda pregovarati sa suprugom o uslovima rada?

- Moj muž i ja smo tim koji deli zajedničke snove, od kojih je jedan i ova televizija. A o snovima se ne pregovara. Ili ih imate, ili ih nemate, i to je jedini uslov koji vam je potreban. Mi ih imamo, i zato nam i ništa nije teško, pa ni dogovori.

Da li je Željko učestvovao u kreiranju vaše emisije?

- On učestvuje u kreiranju mog života, samim tim i u svemu čime se u životu bavim. I to na najbolji mogući način: tu je da me podrži. Da stoji uz mene, ali i da učestvuje u svemu kad mu ja to zatražim. I tako je i sa ovim programom.

Da li vam je neobično što posle toliko vremena niste u studiju sa Srđanom?

- Naravno. On je neko sa kim sam otpočinjala dan, prvi moj sagovornik svakog jutra, životni prijatelj i sjajan partner. I biće mi neobično još jako dugo.

Da li su tačne priče da ste ga zvali da pređe, ali da nije želeo?

- Tačno je samo to da smo nas dvoje imali potrebu da radimo nešto, svako za sebe. Tačno je i da nam se želje razlikuju, ali mislim da je to najnormalnija stvar na svetu, osim kada je se dohvate tabloidi. Tada sve što je tačno i uobičajeno postane skandal. Mogla bih reći da tabloidi uspevaju da od tačnog naprave više tačno, pretačno, skandalozno tačno, i skroz netačno. Na svu sreću ,Srđanu i meni je naše obično tačno sasvim dovoljno.

Mnogi su tokom pandemije izgubili neke drage ljude, da li vas plaši situacija i kako se nosite sa svim što nosi ova pošast?

- Strah je normalan, a ja sam se samo, sve ovo vreme, trudila da i pored njega uspevam da živim i radim. Uostalom, računam da je najgluplja stvar koja može da ti se desi da, uz sve ovo, još i umreš od straha. Nema šta, mora da se živi. I radi. Svakog jutra. I o tome ćemo da pričamo. O preživljavanju, o strahu, i o preživljavanju straha.Svaku situaciju koristim da budem da budem sa decom

Čime vas ovih dana raduju sin i ćerkice? Da li ste ovu situaciju iskoristili i da više vremena provedete sa njima?

- Ja svaku situaciju koristim da provedem više vremena sa njima, jer sam godinama bila onemogućena za ono najlepše u odnosu sa decom, da se sa njima budim. Ujutru vidiš najviše. Svaku sitnu promenu kod tih malih ljudi. To je neopisivo i neprocenjivo.

