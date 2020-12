DŽEJ I JA UPOZNALI SMO SE NA SVADBI CECE I ARKANA, A IŠLI U SALON ZA NEGU DUŠE: Mirko Kodić izneo PRIČE koje niko ne zna

Mirko Kodić progovorio je o smrti svog kolege Džeja Ramadanovskog koji je preminuo u snu u 56. godini.

Harmonikaš je ispričao kako je Džeja upoznao i gde su najviše zajedno išli.

foto: Vlada Sporčić

"Ja sam Džeja upoznao na svadbi Cece i Arkana. On je mene pitao kada će on biti kralj. On je i postao kralj. Svoj život posvetio je muzici", izjavio je harmonikaš.

foto: Printscreen/Novo jutro

Mi se znamo i iz "salona za negu duše", išli smo često po hotelima, mi smo više drugovali privatno nego poslovno. Ostao mi je drag. On kad god je mene video, kao da je video Šabana pored mene. Njemu je Šaban bio Bog. Šta da kažem o njemu? Bio je jedinstven, on je najveći beogradski kafanski pevač", rekao je Mirko u "Novom Jutru".

foto: Printscreen/Novo jutro

Mina Kostić sve vreme je plakala dok je izvodila pesme pokojnog pevača kog će svi pamtiti.

foto: Printscreen/Novo jutro

Kurir.rs/K.Đ.

Kurir