IZNOSIO JE NOVAC U DŽAKOVIMA Cakana OTKRILA: U vreme kada NIKO nije imao, Džej je zarađivao OGROMNE sume (KURIR TELEVIZIJA)

Pevačica Dragica Radosavljević Cakana bila je jedna od bližih saradnica nedavno preminulog Džeja Ramadanovskog.

O tome kako će pamtiti Džeja, kao i o njihovoj saradnji, govorila je u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji.

- On je voleo da me sluša, a nije voleo svakoga da sluša, nije bio mnogo velikodušan kada su pohvale u pitanju. Voleo je da izdvoji one ljude koji su po njegovom senzibilitetu, pevači po njegovom ukusu.

Cakana je otkrila da su zarađivali neverovatne sume novca.

- Radila sam sa njim svirke, mi smo radili po domovima kulture. Verujte mi da se u to vreme u džakovima iznosio novac. Iako vrednost novca nije bila baš velika, ali količina jeste.

-Sećam se i kada je Džej položio vožnju, kako smo mu se smejli. Bilo je sa njim sesti u kola frka. Kad god vidi kamion, on stane - priseća se Cakana. -On je bio jedna veselica od čoveka, svi smo ga voleli. Jako je tužno što je tako završio.

(Kurir.rs)

Kurir