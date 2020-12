POČELA SAM DA SE TRESEM, PLAČEM, NE ZNAM KAKO SAM DOŠLA KUĆI Mina Kostić vest o Džejovoj smrti saznala na ulici SLOMILA SE OD BOLA

Pevač Džej Ramadanovski danas je na Novom groblju, uz mnogoborojne prijatelje i kolege ali i tužne zvuke čak pedeset violina, ispraćen na večni počinak…

Mnogi njegovi prijatelji u neverici su još uvek, a jedne od njegovih najbližih prijateljica, pevačice Mina Kostić i Goca Božinovska otkrile su kako su saznale za ovu tužnu vest.

“Bio je to veliki šok za mene, bila sam na ulici sa detetom. Pozvala me je vaša koleginica, ja sam pozvala Ruleta, on mi je rekao. Ja sam počela da se tresem, da plačem, ne znam kako sam došla do kuće”, navela je Mina.

Bolje što ga nisam zatekla u kući, jer to bi bilo strašno. Bio je jedna divna osoba, plemenita, dobra, pomagao je svakome. On je mene nazivao svojom sestrom”, rekla je Mina.

“Toliko sam se isplakala, kao da mi je rođeni brat, nemam brata, ali on mi je bio kao brat. Isplakala sam se da više nema kud. Jedan anđeo, duša, srce jedno, nisam smela da mu kažem da imam problem”, istakla je Goca.

“Nezdravo je živeo, lutka moja, toliko sam mu puta pričala: “Džeki, nemoj da luduješ”, dodala je Božinovska.

“Izgubila je Srbija, svi ljudi koji vole muziku, od svake njegove pesme može da se napravi film”, naveo je Džejev prijatelj i kolega Acko Nezirović.

