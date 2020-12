PRVO BEBINO PUTOVANJE: Aleksandra Subotić sa sinom Jovanom otišla iz Srbije! Ovako se OPUŠTA! (VIDEO)

Aleksandra Subotić nedavno je dobila sina sa partnerom Pecom Raspopovićem, a ne krije svoju sreću što ima drugo dete.

Bivša rijaliti učesnica pokazala je na Instagramu da je krenula na prvo putovanje sa sinom. Ona nije otkrivala da je njen izabranik sa njima, ali je objavila nekoliko snimaka iz Bara.

Aleksandra se porodila 6. oktobra u Novom Sadu, a na svet je donela dečaka. Ona je otkrila da se beba zove Jovan. Subotićeva je ovako pričala o svom dečku na početku veze:

"Meni se mnogo sviđa što je pokazao da je dobar čovek i dok sam ja bila u rijalitiju. Ja imam dosta da naučim od njega. Trudio se za mene, čuo se sa devojkom koja je čuvala moje dete dok me nije bilo. Imam muškarca koji je muškarac, imam nekoga ko je dominantniji i zreliji. Sve mi je čudno, ne mogu da kažem dečka, jer nije toliko mlad. On mi je dečko, ali je zreo čovek i pravi muškarac. Nije to ne znam kakva veza, ne želim da žurim, nisam opterećena ničim, niko mi ne unosi negativnu energiju, osećam se zaštićeno. Sa njim može biti nešto ozbiljno u budućnosti, ali ko to zna?", rekla je Aleksandra tada.

