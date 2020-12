PEVAČ U VERI TRAŽIO SPAS: Darko se u manastiru Tumane molio za tatu!

Darko Lazić se na sve načine borio kako bi spasao svog oca Milana Lazića, koji je, nažalost, preminuo prošle nedelje. On će danas biti sahranjen u 13 sati na groblju u Brestaču, gde porodica Lazić živi.

foto: ATA images, Ana Paunković

Pevač je gajio nadu da će se njegov otac oporaviti nakon što je tokom operacije smanjenja želuca pao u komu, a i u veri je tražio spas. Zbog toga je prošle nedelje, saznajemo, posetio manastir Tumane, gde se nekoliko sati molio za ozdravljenje svog roditelja.

foto: Printscreen

Nažalost, i pored sveg napora lekara i jake vere porodice da će Milan pobediti, on je preminuo u jutarnjim satima u nedelju u bolnici "Sveti Sava" u Beogradu. On je, inače, primljen u bolnicu u teškom stanju i lekari su porodici odmah rekli da su male šanse da preživi. Ipak, pevač, i pored surove istine, nije gubio nadu pa je otišao na sveto mesto, gde se molio pred moštima dvojice svetitelja, Prepodobnog Zosima Sinaita, na čijem grobu je i nastao manastir, i Prepodobnog Jakova Novog, našeg savremenika, učenika Svetog vladike Nikolaja.

foto: Printscreen/Prva TV

To nije prvi put da Darko odlazi u ovaj manastir, gde se mnogobrojni ljudi mole i vape za pomoć kraj moštiju tumanskih svetitelja. Mnogi koji su imali ne tako srećne životne priče svedoče o veri i oporavku od najtežih bolesti čudom molitve, svetitelja i Boga, što je i Laziću pomoglo posle teške saobraćajne nesreće koju je doživeo u oktobru 2018. godine, iz koje se jedva izvukao živ. Podsetimo, Milan Lazić podvrgao se operaciji smanjenja želuca kako bi se rešio viška kilograma, baš kao što je to učinio i njegov sin, koji mu je to i savetovao. Nažalost, tokom operacije je došlo do komplikacija koje su Lazića koštale života.

foto: Kurir

