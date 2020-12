HTELA JE DA ME POLJUBI U USTA, GAĐALA ME JE ČIZMOM: Slobu napala obožavateljka, pevač sada otkrio sa kakvim problemom se susreo!

Sloba Radanović, pevač, je nedavno bio gost kod Ognjena Amidžića. On je tom prilikom ispričao da ga više ne potresaju tračevi i glasine, pa ispričao sve o nezgodnim situacijama koje je imao na nastupima i navalentnim ženskim fanovima.

"Ja ne obraćam pažnju, baš sam oguglao na sve. Mogu da imam normalan odnos, bitno je ne pecati se ni na šta, niko ne može da utiče na tvoj život. Ali ti ljudi nisu svesni da se sve to lako rešava, naprave lažan profil, a misle da su zaštićeni, to se lako reši i nađe. Ja čim sam izašao iz Zadruge, krenuo sam da radim, imao nastupe i mislim da mi je to pomoglo da se izdignem iz svega. Pre sam se možda pecao, ali sad više ne. Meni samo pokaže moj nastup u klubu koliko je unutra, toliko ljudi je i ispred, obožavaju šta radim, ja sam sve gledao pozitivno u životu, negativno me ne zanima. Uglavnom su fini fanovi, ali imao sam neprijatne situacije, sećam se u Kotoru izlazim na binu, riba me hvata za glavu da me poljubi u usta, obezbeđenje je hvatalo, ja na bini, nešto me pogodilo, ono ona skinula čizmu. Posle me na jednom nastupu sačekala kod kola, došlo je odmah do kola, meni je bilo smešno u tom trenutku, ali ko zna na šta su te osobe spremne. Ali sve to doživljavam pozitivno, ovo je posao takav", rekao je Sloba u emisiji "Amidži Šou".

foto: Printscreen/Premijera

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/M.M.

Kurir