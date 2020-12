LJUPKA STEVIĆ ZA KURIR: Ana Nikolić mi je poslala poruku da su svi muškarci pi…e!

Ljupka Stević je jedna od pevačica koja je obeležila ovu godinu. O sukobu sa bivšim partnerom generalom Dragišom Simićem, kada mu je uništila dva automobila, pisalo se nedeljama. Mi smo se sreli sa Ljupkom na snimanju jednog novogodišnjeg programa, pa smo iskoristili priliku da sa njom porazgovaramo o aktuelnim temama u njenom životu.

Da li si mogla da zamisliš da ćeš poneti titulu skandal majstora 2020. godine?

- Ma kako da ne, maštala sam o tome godinama! (smeh).

Da li si došla sa rentakar autom na snimanje? Ako si se nekom zamerila u međuvremenu, možda ti polupa auto na parkingu?

- Jeste, renatakar je. Neće niko. Nisam se nikom zamerila. Ja sam dobra devojčica.

Jesi li si našla novog dečka?

- Nisam, neće me ljudi, neće me niko.

Ali ga tražiš?

- Ne tražim ga, nek on traži mene. Ja sam dama.

Šta nudiš budućem dečku?

- Čuj, šta nudim? Imovinska karta, poreska uprava.. Ja čekam, pa kako bude. Čekam tu Novu godinu, nadam se da će ona puno lepih stvari da donese.

Znači, prebolela si staru ljubav?

- Reći ću da jesam, šta god to značilo.

Jel ti se javlja Simke?

- Javlja se, čuli smo se baš juče. Oko razmene tih automobila, jedino to nam je konekcija. Trebalo je da zamenim vozilo, da uzmem drugo, ali se gospodin posle nije javljao.

Da li to znači da si mu oprostila sve?

- Naravno da ne i nikad se nećemo pomiriti.

Jesu li mu popravljeni automobili koje si uništila?

- Ne znam, videla sam u jednoj emisiji da vozi džipa nekog, odličan mu je.

Pojavio se jedan eksplicitni snimak na kome tvrde da si ti? Da li je to istina?

- Nemoj dušo o tome. Ne bih to komentarisala. To mi je katastrofa.

Kada možemo da očekujemo izlazak tvoje nove pesme “Ja sam p… Ljupka”?

- Nemam nameru da izbacujem takve pesme, pošto su sve moje pesme postale autobiografske, ja ću sebi u novoj pesmi predvideti lepu budućnost, pa da mi se to i ostvari. Pošto je do sada sve bilo katastrofa. “Srećno ti sa njom, ništa mi tvoje ne treba”, katastrofa sve mi se ostvarilo što sam pevala do sad.

Možda se i srećno udaš ove godine.

- Daće Bog.

Da li te je zvala tvoje koleginica Ana Nikolić posle svega što ti se dogodilo sa Simketom? Obe volite da uništavate kola bivšim partnerima.

- Ana Nikolić je jedina koja je to javno pričala, ima puno javnih ličnosti koje su svašta nešto radile, pa to nije isplivalo u javnost. Ona me je podržala i poslala mi poruku: “Muškarci su pi… e!”

Kako komentarišeš kolege kojima je mesečno za život potrebno po 3.000, pa i po 10.000 evra? Koliko tebi treba?

- Ja mogu i sa 20.000 dinara da živim mesečno, ali i sa 20.000 evra, i sa 3.000 dinara. Umem da raspolažem novcem na pravi način, nisam neko ko se bahati, posebno u današnje vreme. Jednom sam se vraćala iz neke prodavnice i baš sam razmišljala: “Hvala ti Bože, što sam u mogućnosti da kupim sve što mi je potrebno, a da ne moram da gledam cene”. Imam dovoljno za pristojan život.

U božićnom si postu. Da li si oslabila?

- Ja sam tako jeftina za održavanje, skoro i da ne jedem. Juče sam kupila neke vitamine za imunitet da se malo vratim u normalu.

Da li imaš grešne misli, to je u postu zabranjeno.

- Ne sme sad da se razmišlja loše.

Ne misliš o seksu u postu?

- Ma dušo, neću i ne smem da pričam o tome. U postu sam, to je zabranjeno sad.

