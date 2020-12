NE ZNA SE DA LI JE DUBLJI DEKOLTE ILI ŠLIC! Dragana Kosjerina pojavila se u emisiji i RASPAMETILA muškarce: Nikad provokativnija!

Dragana Kosjerina, voditeljka emisije "Luda noć" oduševila je sve odevnom kombinacijom.

foto: Pritnscreen

Naime, Dragana se u studiju pojavila u dugoj crvenoj haljini koja je pratila liniju njenog tela, a uz to i istakla nejne grudi.

foto: Pritnscreen

Mnogi komentarišu da je ovo nabrutalnije izdanje atraktivne voditeljke, a pojedini ne mogu da se odluče gde pre da gledaju - u duboki dekolte ili još dublji šlic.

foto: Pritnscreen

Podsetimo, voditeljka je ovog leta trebalo da se uda za svog izabranika, međutim, venčanje je odložila zbog situacije sa korona virusom.

- Nemamo razloga za žurbu jer ta formalnost ne utiče na naš odnos. Nama je najvažnije da dobro funkcionišemo. On u inostranstvu ima dosta prijatelja i, logično, želi da mu oni dođu na venčanje. Mogli bismo da napravimo svadbu za mali krug ljudi, ali ja znam da to njega ne bi usrećilo. Sačekaćemo trenutak kada ćemo moći sve normalno da organizujemo - rekla je ona u intervjuu za magazin "Hello".

PRIDRUŽI SE KURIR VIBER ZAJEDNICI

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir