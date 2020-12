BILJANA TIPSAREVIĆ RETKO IZNOSI PRIVATNOST, A SAD PODELILA DETALJE: Desila mi se najlepša i najtužnija stvar u 2020! Nema stajanja

Dizajnerka Biljana Tipsarević, istakla je kako i u ovoj godini, koja je bila obeležena koronom, za nju nije bilo predaha.

Žena tenisera Janka Tipsarevića otkrila je koliko voli svoj posao, ali da nije pravila pauzu.

"Ja volim svoj posao, moda i ova profesija je takva da nema stajanja. Ne možete ni u jednom trenutku da napravite pauzu, nemate tu privilegiju. Privilegije imate u nekim drugim segmentima kada je pitanju to privatno preduzetništvo, ali nema predaha, nema stajanja", rekla je ona.

foto: Damir Dervišagić

Tokom pandemije Biljana je bila u drugom stanju, a sada je otkrila kako je sve to podnela.

"To je bilo proleće, nismo ni bili toliko svesni i nismo znali da će to toliko dugo da traje. Ja imam dete koje ide u školu, to je bila još jedna novina za mene, da moje dete osam sati u školi nosi masku, da ne sme da pruži ruku kad se upoznaje", kazala je Biljana u emisiji "Premijera".

Ona je otkrila i da su joj se u ovoj godini desile dve stvari, jedna veoma tužna i jedna najsrećnija.

foto: Instagram

"Desila mi se jedna od najlepših stvari u životu, dobila sam sina, s druge strane, desila mi se jedna od najtužnijih stvari u životu, preminuo mi je deda, par meseci pre nego što će se Noa roditi. Noa ima dva imena. Janko i Emili su navijali da se zove Noa, a ja sam želela da se zove Leo, i nikako nismo mogli da se dogovorimo. Onda sam ja u porodilištu, da niko ne zna, napisala Noa Leo Tipsarević i dala Janku da potpiše, on nije ni gledao i samo potpisao. Ali ja sam prepustila Emili da odluči kako će se njen brat zvati, ona ga toliko voli, toliko je želela brata. Ja se divim devojkama i ženama koje mesec dana posle porođaja izgledaju kao da se nisu porodile, ja nisam taj slučaj. I ja sam neispavana i meni je dete bolesno, prehlađeno, imam nedoumica u glavi, ne treba da imamo taj pritisak da treba što pre da izgledamo kao što smo izgledale ranije. Ne kažem da treba žena da se zapusti...", zaključila je.

