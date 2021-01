ČOVEK SE MRTAV PIJAN POPEO NA BINU! BOJAN ISPRIČAO HIT SCENU: Koncert planiran mesecima unapred, a onda GAF! (KURIR TELEVIZIJA)

Grupu Lexington posebno vole žene, te ne čudi to što se na njihovim koncertima često dešavaju prosidbe. Bojan Vasković u "Sceniranju" na Kurir televiziji otkrio je šta se jednom prilikom desilo.

Pevač je otkrio da nije sve išlo kao što je bilo planirano.

- Na jednom koncertu kada je neki momak planirao da zaprosi devojku, to se inače često dešava, on je mesecima to planirao i sve je bilo pripremljeno.

- Međutim, niko od nas nije znao kako taj čovek izgleda. I onda je ispalo da je na scenu izašao neki potpuno drugi čovek, a svi smo mislili da je to taj lik koji je prvobitno trebalo da bude. Na kraju je ovaj drugi došao i plakao, mislim katastrofa, na kraju je nešto i uspeo, ali to nije bilo to - pričaju članovi ove popularne grupe.

-Još se ispostavilo da je taj prvi izašao mrtav pijan, nije ni skapirao da nismo rekli njegovo ime - otkrili su u "Sceniranju" na Kurir televiziji.

