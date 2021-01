DUŠKOVOJ LJUBAVNICI NUDE 50.000 EVRA DA UĐE U ZADRUGU: Ana dobila dobru ponudu!

Ljubavnici Duška Tošića, Ani Jovanović naglo je skočila popularnost otkako se u javnosti saznalo za njihovu vezu. Upravo zato ona je dobila ponudu od produkcije Pink televizije da uđe u "Zadrugu" na pet meseci za 50.000 evra.

foto: Ana Paunković, Sonja Spasić, Printscreen/Instagram

Atraktivna brineta i bivša supruga Peđe Jovanovića Blizanca trenutno je jedna od najpopularnijih žena na srpskoj estradi, a razlog za to je što je zavela oženjenog fudbalera. Dizajnerki je naglo skočila i popularnost na Instagramu, gde je za nekoliko dana otkako je Kurir objavio ekskluzivnu informaciju da je u vezi sa Duškom, dobila više od 12.000 novih pratilaca. Samim tim i njene fotografije imaju više komentara, a privatne poruke putem ove društvene mreže ne može ni da postigne da pročita.

foto: Instagram

To je navelo i produkciju najgledanijeg rijalitija da kontaktira sa Anom i da joj odličnu ponudu za učešće u "Zadruzi". Kako naš izvor blizak Pink televiziji kaže, Jovanovićki je ponuđeno čak 50.000 evra za pet meseci učešća u ovom formatu. To znači da bi zarađivala deset hiljada evra mesečno, što nekim od učesnika nije ni celokupan honorar. Čelnici su Ani ponudili i da sama postavi svoje uslove, te bi bila i povlašćenija u odnosu na ostale takmičare, mogla bi češće da kontaktira sa spoljnim svetom, pre svega s decom. Predlog je bio da uđe početkom februara i da ostane tamo do kraja rijalitija, to jest do kraja juna. Naravno, bila bi ravnopravni takmičar i za glavnu nagradu od 50.000 evra, a sudeći po trenutnoj popularnosti dizajnerke, i to je vrlo moguće.

Ipak, kako kaže naš sagovornik, Ana nije zainteresovana za ovu ponudu. Iako je ispoštovala produkciju i saslušala šta imaju da joj predlože, zahvalila im se i odbila učešće. Ona nije tip koji bi u rijalitiju iznosio svoju intimu, a svesna je da bi tada u javnost dospele razne priče o njenom braku s Peđom, kao i o vezi s Duškom. Pored toga, Jovanovićka ne može da zamisli da bude na toliki period odvojena od svoje dece i da ih ne viđa i ne čuje svakodnevno. Kako je rekla prijateljima, to bi joj najteže palo.

Sasvim sigurno, ta ideja se ne bi dopala ni njenom bivšem suprugu, iako imaju odličan odnos, ali ni ljubavniku Dušku, jer je svestan šta bi to značilo za njihovu vezu i da bi bili izloženi medijskim napisima svakodnevno narednih pet meseci. Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Anom, ali ona se nije javljala na broj poznat redakciji.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/ Ljiljana Stanišić/ Foto: Instagram

Kurir