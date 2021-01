KAD SE RASPRAVLJAŠ SA SUPRUGOM, NIŠTA NE RAZUMEŠ! Veljko se našalio na račun SUKOBA žena i muževa!

Veljko Ražnatović često na svom Instagramu deli razne fotografije i snimke, a neretko se i našali sa pratiocima.

Naime, on je ovog puta podelio citat koji se tiče svađa između muža i žene, što je nateralo mnoge da pomisle da je upravo takva situacija i kod njega i njegove supruge Bogdane Ražnatović.

"Kad se raspravljaš sa ženom isto ti je kao kad instaliraš nešto. Ništa ne razumeš, samo next, next, next i na kraju slažem se sa uslovima korišćenja", stoji na njegovom storiju.

Inače, Veljko je nedavno progovorio i o svojim bivšim devojkama Maši Terzić i Luni Đogani:

"Jedina ozbiljna veza mi je bila sa Mašom, trajala je četiri godine. To je bila prva velika ljubav, ali smo bili deca, nismo bili zreli... Sa Lunom sam bio u nekoj smešnoj vezi. U stvari, to nije ni bila veza, bili smo u vrtiću. Mislim da smo imali šest godina. Kao klinci smo bili zaljubljeni jedno u drugo. Čuo sam da je trudna i želim joj svu sreću, da se uda i da ima što više dece", ispričao je on za Hit Infromer.

BONUS VIDEO:

Kurir.rs/I.B.

Kurir