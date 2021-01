GODINAMA SAM NA STUBU SRAMA, MODNA ELITA ME STALNO POČASTI RAZNIM UVREDAMA! Rada bez dlake na jeziku, javno se obratila hejterima!

Pevačica Rada Manojlović je progovorila o tome što je svetski poznata rijaliti zvezda Kim Kardašijan iskopirala njen stajling od pre četiri godine.

- Prvo da pozdravim sve. Sestra mi je rekla jer sam trenutno kod nje, jer pričate o meni. Hvala vam puno, ali ja se ne zanosim mnogo, meni je to bilo zabavno. Interno smo se šalili. Mene je nateralo da se oglasim to što sam ja godinama na stubu srama zbog stajlinga koji je čudniji, počasti me raznim uvredama modna elita. Onda razmišljam koliko nama treba da neka svetska zvezda nešto ponese da bi ti dobio priznanje za nešto od pre tri godine, za šta si napljuvan. Šou, baš sam se oraspoložila, ovo je bar bilo duhovito - rekla je Rada.

Ona je otkrila šta radi tokom pauze zbog korone.

- Odmor mi je prijao, nisam ni bila svesna koliko je mom telu trebao odmor. Fizički sam se odmorila i od aviona i od nespavanja, ali svakom odmoru bi trebalo da dođe kraj, čovek nije stvoren da planduje i krade Bogu danu. Sve to prelazi već u gubljenje vremena, zato sam se i aktivirala na drugim poljima. Otvorila sam Tviter, to je najnepotrebnija stvar na svetu - ispričala je pevačica.

Ona je otkrila da njena ljubav sa Harisom Berkovićem funkcioniše savršeno.

- Sve je super, sve divno funkcioniše, ne može ništa da nas poremeti - istakla je Rada.

