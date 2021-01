8 SATI JEDEM ŠTA ŽELIM, PA 16 NIŠTA! Goca Lazarević ne dozvoljava sebi da se UGOJI, a ima posledice od RADA NOĆU decenijama!

Gordana Goca Lazarević (66) otkriva da za sada nije imala većih zdravstvenih problema, sem hipertenzije koja je u njenom slučaju nasledna.

Pevačica ističe da se posledice noćnog života u njenom slučaju osete.

"Jako loše je uticao neredovan život na mene. Kada je reč o ishrani jedenje kasno noću, kada se završi nastup onda tek treba da vozim u zoru umorna. Posledica tog dugodecenijskog noćnog rada su nesanice, nikada nisam imala čvrst i dobar san. Nekoliko dana u nedelji sam legala u zoru, ostajem budna od napetosti i umora. Ostajem nervozna i umorna posle nastupa, a nakon toga treba u pola četiri treba da se fotografišem sa fanovima iako u tom trenutku nisam reprezentativna. Sva se tresem od decibela koji su ispuštani putem zvučnika i to nije nimalo zdravo, dođem kod kuće i tresem se u krevetu. Često se dešavalo da me i uhvati promaja, reumatični bolovi", govori Goca za "Zdrav život" koja tvrdi da poroke nema.

foto: Printscreen/YT

"Nikada nisam pušila i konzumirala piće, jer sam stalno na nastupe morala samu sebe da vozim. Dosta pešačim i pijem kafu često napolju, volim prirodu i ona me regeneriše. To je nešto što u meni iskonski budi želju. Decenijama sam aktivna u pešačenju, pored moje kuće se nalazi i park. Klonim se dima, kada god ne budem u zatvorenim prostorima to je za mene super", izjavljuje Lazarevićeva koja je sada kada ima više vremena za sebe i manje posla, život podredila sebi baš onako kako je želela.

foto: Dragan Kadić

"Više vodim računa o tome šta unosim u organizam, zbog toga što se manje trošim i metabolizam se promenio. Primetila sam kod sebe obline, nekada sam bila violina, sada sam viola. Ne dozvoljavam sebi da se ugojim, malo mi se dogodilo da se ubucim i opustila sam se za vreme korona virusa. Više vremena provodimo kod kuće, manje kretanja i samim tim više jela. Uvela sam u svoj režim ishrane autofabiju, jer sam čula da to odlično radi. Osam sati možete da jedete kako želite, šesnaest sati ništa, samo čaj i voda",kaže pevačica koja je za kraj imala poruku.

foto: Damir Dervišagić

"Nema goreg rada od nerada, a ako već ne radimo onda treba i manje da jedemo. Izgovori su čudo, kad god imate vremena mislite na sebe. Kad god čovek misli na sebe i voli sebe, on uvek nađe da se posveti sebi. Ljudi obično kažu - ne mogu da šetam sam, ja uvek sama šetam i to mi najviše prija. Sami sebi tražimo izgovore, a to ne bismo smeli. Bitno je da unosimo biljnu hranu, ali isto tako i meso. Jelo koje ja sveže perem i pravim je najbolje od svega", zaključuje Gordana Lazarević.

