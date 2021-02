AROGANTNO PRAVDANJE UROŠA ŽIVKOVIĆA POSLE NASTUPA U PUNOJ KAFANI: Moje je da pevam, a gazda nek misli o KORONI!

Pevač Uroš Živković pevao je u subotu, 30. januara, u jednoj kafani u Beogradu uprkos epidemiološkim merama koje su propisane zbog pandemije korona virusa.

Uroš Živković priznao je da je te večeri pevao. Pevaču je naglašeno da je na njegovom nastupu bio veliki broj ljudi, bez poštovanja socijalne distance i ostalih propisanih mera, na šta je on rekao da bi o tome trebalo da brinu gazde kafana, a da je on samo radio svoj posao.

- O tome ne mogu da pričam, jer ja to ne određujem. Pozvan sam tamo da nastupam, a o poštovanju mera ili ne, to nije do mene. To nema veze sa mnom, to moraju da se pitaju gazde kafana ili ko već, pozvan sam tamo da nastupam, nisam određivao koliko će ljudi biti - rekao je Uroš .

Živković je zatim upitan da li se pre zakazanog nasupa raspituje da li će biti ispoštovane propisane mere, te je navedeno da neke njegove kolege ne žele da rade, jer epidemiološka situacija nije bezbedna.

- Mislim, radio je ceo grad juče, a ne samo ta kafana u kojoj sam ja nastupao. Svaka čast i što neko neće da nastupa, ali opet kažem pozvan sam tamo da nastupam i moje je da dođem i odradim posao, a sve ostalo je do gazde koji drži kafanu, on treba da razmišlja o poštovanju mera i koroni - bio je odgovor pevača za Telegraf.

Podsetimo, kako se vidi na snimcima koji su osvanuli na društvenim mrežama, a koje možete pogledati iznad, na nastupu je bio veliki broj ljudi i kafana je bila krcata.

Nastup je bio najavljen na Instagram profilu kafane "Klub narodnjaka", a kako prenose mediji, na snimcima koji su tokom noći objavljivani na ovoj stranici pisalo je: "Bilo nekada", opravdavajući da nastup navodno nije održan pre dve večeri, kada i jeste, već pre pandemije.

kurir.rs/telegraf

Kurir