ŠVALERACIJA! Tošić se viđao sa ljubavnicom u stanu gde je živeo sa suprugom!

Dušku Tošiću je veoma stalo do ljubavnice Ane Jovanović, što pokazuje i činjenica da se s njom viđao u stanu na Dedinju u kojem je godinama živeo sa još uvek zakonitom suprugom, s kojom ima decu.

Fudbaler je uhvaćen kako tokom noći ulazi u zgradu na Dedinju gde je nekada stanovao s porodicom, a sada mu ta nekretnina služi kao ljubavno gnezdo u kojem se sastaje sa Anom Jovanović.

Ta nekretnina je idealan štek za fudbalera jer ima nekoliko ulaza - jedan sa ulice, drugi iz spa-centra koji se nalazi u sklopu zgrade i treći iz podzemne garaže, pa se liftom ide pravo do stana. Međutim, Tošić je, prema našim saznanjima, ženi rekao da on njihovo nekadašnje ljubavno gnezdo iznajmljuje, a zapravo u njemu čak i često boravi dizajnerka kupaćih kostima. Ana ima ključeve kako od zgrade, garaže, tako i od stana i redovno ga obilazi i održava kada ja Tošić u inostranstvu.

To su nam potvrdile i komšije, ali i jedan od čuvara, koji je insistirao na anonimnosti. I ekipa emisije „Paparaco lov“ danima je pratila Tošića i u nekoliko navrata su ga snimili kako ulazi u ovu zgradu i izlazi iz nje. Noć pred odlazak u Tursku proveo je u njemu, a prema našim saznanjima upravo s Jovanovićkom. Njih dvoje je teško uslikati zajedno jer vode računa o svakom detalju. Tošić se naročito čuva jer se zakonitoj ženi kune da bivšu suprugu Peđe Jovanovića nikad nije upoznao. Da bi smirio situaciju u medijima, s obzirom na to da se o njegovoj aferi nedeljama piše, udovoljio je želji svoje supruge i pristao na to da tuži sve medije koji su o tome izveštavali.

Tokom jučerašnjeg dana pokušali smo da stupimo u kontakt s Duškom i Anom, ali oboje su blokirali naše pozove i poruke, pa je nemoguće doći do njih.

Podsetimo, u jučerašnjem izdanju objavili smo informaciju koju smo dobili od pouzdanih izvora da Tošić insistira da se njegova ljubavnica preseli s njim u Tursku, jer on u toj državi nastavlja poslovnu karijeru. Međutim, Jovanovićeva još uvek ne može da prelomi da li da mu udovolji u toj želji.

