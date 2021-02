BUKTI RAT ZBOG LJUBAVNICE! Tošića napala žena zbog Ane koja se baškari u Turskoj o njegovom TROŠKU: On joj BLOKIRAO SVE POZIVE!

Duško Tošić ne može da izađe na kraj sa ženom, koja mu pravi pakao zbog ljubavnice Ane Jovanović, koju je u ponedeljak doveo u Tursku, gde on igra za Kasimpaša.

Njegova supruga je poludela kada je iz Kurira saznala da kreatorka kupaćih kostima sa dve drugarice uživa u hotelu u kojem se ona svojevremeno baškarila kada je sportistu obilazila dok je igrao za Bešiktaš. Duškovu ženu još više je razljutilo to što su Jovanovićeva i njene drugarice koje je povela o fudbalerovom trošku šerovale fotografije na Instagramu . Ali, saznajemo, kap koja je prelila čašu izgleda je bila fotografija betonske kapije hotela na kojoj je Ana stavila srca, a Tošić je isti prizor fotografisao pre nekoliko dana i to postavio na svoj profil. Svi ti znaci su i više nego očigledni da bivša žena pevača Peđe Jovanovića Blizanca i Duško Tošić ne mare za to što njegova žena pravi skandal i na sva usta demantuje da on poznaje Anu.

Tošić i dalje ne priznaje supruzi da poznaje Jovanovićevu i da je vara sa njom, a kako ona nije prestajala sa svađom, prekinuo je vezu i onemogućio joj da ponovo stupi u kontakt s njim.

foto: Instagram Printscreen

Inače, Tošićeva supruga je pobesnela pa ga je nazvala i nastao je haos. Supružnici su se žestoko posvađali, a kako bi bar malo našao mir, fudbaler je blokirao ženine pozive, ali joj je onemogućio i da mu piše na Instagramu.

Pokušali smo da dobijemo komentar od Tošića i Ane, ali se nisu oglašavali.

Ana poručila Duškovoj ženi Za tebe sam Merilin Monro foto: Instagram Printscreen Kolika je netrpeljivost između Duškove žene i Ane, jasno pokazuju objave na Instagramu. Naime, Duškova žena i dalje tvrdi da on ne poznaje Jovanovićevu, pa joj je na jednoj objavi precrtala lice. Ali Ana joj nije ostala dužna. Ona joj je kroz video koji je postao hit na društveni mrežama stavila do znanja šta o njoj misli. U pitanju je snimak kako Riska iz serije „Srećni ljudi“ govori sa Jovanom Jeremić. Ana je podelila video i poručila da je ona za Duškovu ženu Merilin Monro. foto: Instagram Printscreen

Kurir / Aleksandar Panić, Foto: Nemanja Nikolić

