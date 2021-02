SAMO SU ŠABANOVE PESME NARUČIVALI: Mirka Kodića NAJTUŽNIJE vesti zatekle na svadbi! Pao u nesvest od TUGE! (KURIR TELEVIZIJA)

Kolege i prijatelji Šabana Šaulića imaju samo reči hvale za pokojnog pevača. Jedan od onih koji je delio mnogobrojne profesionalne i privatne trenutke sa legendom narodne muzike je i harmonikaš Mirko Kodić.

- Mi smo tek shvatili da kad ga nema koliko je on veliki. Kad je on poginuo ja sam bio na jednoj svadbi u Zagrebu i tu sam čuo vest o njegovoj pogibiji. To je bio najstrašniji dan za mene, svi su hteli samo pesmu za pesmom, sve njegove pesme su naručivali. Odjedanput meni je pripala muka i hteo sam da padnem u nesvest toliko mi je bilo teško. Kolege su me polivale vodom. Jako teško sam podneo to – priseća se sa setom harmonikaš Mirko.

