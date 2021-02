OTAC I BABA HTELI DA JE STAVE NA OGLAS DA ZADOVOLJAVA MUŠKARACE! IMALA JE SAMO 11: Ivana bolnu istinu o porodici ispričala tek sad

Ivana Marinković, bivša učesnica četvrte sezone rijaliti programa po izbacivanju je govorila o temama koje su se pomenule tokom njenog boravka u Beloj kući.

Odnos sa porodicom ostavio je dubok ožiljak u njenom detinjstvu. Kako je Ivana ispričala, njen očuh, ali i dva strica, su bili u zatvoru, te je o njoj i njenom mlađem bratu, brinula celog života njena majka, ali je došao period, kada je i ona morala da otputuje u Švajcarsku da radi, te je Ivana sa svojim mlađim bratom ostala da živi sa svojim očuhom, i njegovom porodicom, kada je i doživela pakao u životu.

foto: Printscreen

Marinkovićeva je rekla da je njen očuh navodno u oglasima video da se traži devojka za zadovoljavanje muškaraca, te je majka očuha, Ivanina baka, htela bivšu zadrugarku da "pošalje" na taj oglas:

"Moji su se razveli kada sam imala tri godine, ja sam bila sa mamom kod babe i dede, pa se mama preudala, to je ta porodica gde sam ja imala probleme", počela je Ivana, pa nastavila:

foto: Printscreen

"Kada sam imala 11 godina, mama je otišla u Švajcarsku da radi, tad su oni još bili zajedno i tada su krenuli ti problemi. Bila je jedna ta situacija, kada sam se vratila iz škole i kada sam sela da jedem, tamo u toj kući mi je uvek bilo jako neprijatno da jedem, jer su mi brojali svaki zalogaj."

"Kad sam se vratila i sela da jedem, očuh je čitao neke oglase za posao, pročitao je taj oglas za momke, muškarce kojima trebaju devojke za zadovoljavanje, njegova majka, moja baba mi je rekla da idem tamo i da radim to, a kada sam joj ja rekla da to nije normalno što ona traži i da ima unuku, koja je samo dve godine starija od mene, kada sam je pitala što to njoj ne kaže, ona mi je rekla: "Dobro se zna ko je ko, i ko je šta!", ispričala je Marinkovićeva dodavši da je odmah zvala majku i da je pokupila svoje stvari i na kiši stajala na ulici da dođe po nju njen rođeni deka koji je bio u selu pored njenog.

