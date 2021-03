DUŠICI JAKOVLJEVIĆ DEČKO VRATIO OSMEH NA LICE: Voditeljka UHVAĆENA BEZ ŠMINKE dok se dopisivala sa njim

Foto: Printscreen/Magazin IN

Dušica Jakovljević ima brojne obaveze oko emisija koje vodi, a koliko je iscrpljena od snimanja koja traju do jutarnjih časova, pokazuju i fotografije koje je napravio paparaco Kurira tokom pripreme za jednu od njih. Voditeljka je u poslednji čas stigla u šminkernicu u crnoj širokoj haljini, kako bi se sredila za program koji je te večeri vodila.

Čim je sela u stolicu, požalila se šminkerki da je neispavana i nervozna, i da bi najradije tu noć prespavala, ali je kao pravi profesionalac sve izdržala, tako da gledaoci nisu mogli ništa da primete u prenosu uživo. Sve vreme šminkanja i friziranja, ona se dopisivala sa svojim novim dečkom, koga naziva princem. On inače, živi u Novom Sadu, gde Dušica redovno odlazi.

Nakon što se sredila, voditeljka je otišla u studio, a svaku pauzu koristila je da na video - pozivu pokaže dečku koliko je lepa, ali i da mu šalje poljupce i kaže kako joj užasno nedostaje. Šta joj je on govorio ne znamo, ali je evidentno da je svaki put kada bi joj on nešto rekao, ona razvlačila osmeh od uva do uva. Inače, ona se sve vreme snimanja žalila da trpi bolove u nogama zbog visokih štikli koje je nosila, pa jedizala noge na Dragana Marinkovića Macu, koji se nije uopšte bunio zbog toga.

