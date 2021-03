JELENA JE PRE 10 GODINA RASKINULA SA BOSILJČIĆEM! PRVI PUT O TEŠKOM PERIODU: Nisam htela da ispadnem JADNICA!

Jelena Tomašević i Ivan Bosiljčić važe za jedan od najlepših parova sa domaće javne scene, a pevačica je sada ispričala zanimljivu anegdotu vezanu za svoju pesmu.

Pevačica otkriva da joj je jedna pesma ponuđena u periodu kada su ona i Ivan imali krizu u vezi. Pre 12 godina, nakon nešto više od godinu dana zabavljanja, Jelena i Ivan raskinuli su vezu, a baš tada napisana je balada čiji stihovi glase "Da mi je da mi se vrati moj dragi”, ali je pevačica tada odbila da je otpeva.

Međutim, dve godine kasnije, kada je usledilo pomirenje sa Bosiljčićem, na predlog svog sadašnjeg supruga, Jelena je ipak otpevala stihove koji su opisivali jedan težak period u njihovim životima.

"Desilo se to pre više od 10 godina. Ivan i ja smo se zabavljali i pod pritiskom medija smo se razišli. Svako je imao neku svoju priču, svoje mišljenje na to: Treba ili ne treba. I Sergej Ćetković, moj dragi kolega sa kojim se i družim, nazvao me je: "Napisao sam ti jednu pesmu". I pusti mi on pesmu "Da mi je da mi se vrati moj dragi". Kažem ja da ne dolazi u obzir ja njemu da pevam: "Da mi je da mi se vratiš", ispričala je kroz smeh Jelena Tomašević.

"Stvarno, ja da ispadam jadnica, neću da pevam ovu pesmu. I prođe neko vreme, bogami, mislim oko dve godine, Ivan i ja smo se već pomirili. U svakom slučaju, jednom prilikom mu kažem: "E, da ti pustim šta mi je Sergej napisao, a nisam nikad otpevala". Kada je čuo pesmu, Ivan je bio oduševljen: "Ovo je božanstveno, zašto nisi snimila?", ispričala je pevačica u emisiji "Kec na jedanaest", na TV "K1".

Od trenutka kada su se pomirili, Jelena i Ivan više se nisu razdvajali. Venčali su se i dobili ćerku Ninu, a danas važe za jedan od najskladnijih domaćih parova.

