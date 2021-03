TEREZA KESOVIJA ZAPLAKALA NA KURIR TELEVIZIJI Otvoreno pričala o Sanji Iliću, teško je podnela njegovu smrt: Beskrajno sam TUŽNA

Pevačica Tereza Kesovija je ovonedeljni gost u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji, a ona se tom prilikom prisetila preminulog Sanje IIlića.

Muzičar Sanja Ilić, koji je preminuo u nedelju, 7. marta, sahranjen je danas, 12. marta, na Novom groblju u Beogradu, pored supruge Zlate Petković.

foto: Printscreen

"Tužna sam, beskrajno tužna, volela sam ga. On je pre svega bio gospodin. Krasan pijanista i kompozitor, bilo mi je zadovoljstvo raditi sa njim. Sve je bilo fino i gospodski. Jednom rečju, strašno mi je pala ta vest. Baš mi je žao. Napisao je pesama za mene, a jedna će ostati, to je "Ko mi je kriv", rekla je kroz suze Tereza, a onda zapevala tu pesmu koja je išla na Jugoviziju.

"Kako je došlo do saradnje sa Sanjom", bilo je pitanje za Terezu.

foto: Kurir

"Ja sam često dolazila u Srbiju, morali smo se naći. On je došao i rekao da ima lepu pesmu, ja sam poslušala, on je predložio da može da ide na Jugoviziju. Ko da je juče bilo. Krasni ljudi odlaze. Baš sam tužna, iskreno. Bio je jednostavan za saradnji. Jednostavnost je najlepša vrlina. Veličina je u jednostavnosti, takav je bio Sanja. Bio je i skroman. On bi seo za klavirom i jednostavno bi stvarao. On nije bio svesta svog talenta. Imao je talenat od malih nogu. Sve nas je razdvojio, jako sam tužna. Dosta mi je više zatvora u kom živimo, kao i pre.", rekla je ona u "Pulsu Srbije".

"Kako provodite dane, s obzirom da pandemija korona virusom i dalje traje?", glasilo je pitanje.

"Ja sam zadovoljna samom sobom, ne smatram to tragično. Imam ludi optimizam i duboko verujem da će doći kraj ovome. Važno je vakcinisati se", rekla je Tereza i dodala da bi rado došla u Beograd.

foto: Kurir

