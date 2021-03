LEONTINA JE ODMAH ZNALA DA JOJ BRAK NIJE ZA CEO ŽIVOT: Umešala se Eva i priznala kako se ona UDALA, znala je Rasa 5 DANA!

Leontina Vukomanović retko govori o privatnom životu, a sada je priznala detalj iz nekadašnjeg braka.

Pevačica je odgovorila na temu "Kako bez straha da sebe stavimo u prvi plan?", a nadovezala se i Eva Ras.

"Tako što se izborimo za svoju smaostalnost, radimo ono što volimo, imamo svoj posao, ne zavisimo od muškarca i na kraju krajeva, ugađamo sebi kroz te segmente života", rekla je Leontina.

"Ja sam se tako dva puta razvela", dodala je Eva Ras i nasmejala sve u studiju.

"Ja sam i prvi put imala problem sa udajom jer sam znala da nisam bila spremna za ceo život", zaključila je Leontina.

"Na drugoj godini fakulteta sam se prvi put udala i ja sam smatrala da moram da napravim karijeru i da on mora da razume sve to. Taj brak je trajao 5 meseci. Tada sam bila jako tužna. Niko nas tokom života ne nauči kako da podnesemo kada nas neko ostavi. Preživela sam to tako što sam mu pokazala da ću boljeg naći i svaki dan me je neko čekao, da on vidi kako me neko drugi čeka. A drugi put sam se udala i shvatila da on meni ne treba, razvela sam se i nećete verovati da sam Rasa upoznala dva meseca posle tog razvoda. U utorak sam ga upoznala, a u subotu sam se udala za njega, taj brak je bio fantastičan", ispričala je Eva u emisiji "Magazin IN".

