VERINA PESMA MESECIMA JE HIT NA MREŽAMA, A ONA PONOSNA: Udarila sam PEČAT! Jedno dete nije htelo kući dok mu nisu dali moj PLAKAT

Pevačica Vera Matović gostovala je u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji gde je govorila o svojoj pesmi.

S obzirom da njen stari hit "Miki Milane" već nekoliko dana kruži društvenim mrežama, Vera je sada prokomentarisala to što su mladi "poludeli" za njenom pesmom.

Od pošalice nastao hit među omladinom

"Deca su rekla svoje. Udarila sam pečat. Svima sam bila interesantna, deca su stajala ispred prodavnice ispred mog plakata i jedno dete nije htelo da ide kući dok mu nisu dali plakat. Sad su dokazali da sam još uvek u njihovim srcima. I jako mi je drago. Ona datira već godinu i po dana, a sad je doživela vrhunac. Ceo svet, kad su i crnci naučili tekst. Ponosna sam što se to sada proširilo. Svaki klip je gledan. Deca to vole da gledaju", priča Vera i dodaje:

"Ja sam narodna pevačica, nisam folkerka, nego sam baš narodna, ali sam uvek ubacivala ritmove da se to dopadne i deci. Prvo su me pljuvali, kao zašto pevam sad to. Ne smeju da udare po omladini sad. Omladina je rekla svoje i uvek ih pozdravljam i podvlačim da sam ponosna na njih. Ovo ih je sad podiglo, i mene takođe. Šteta je da Vera Matović i sedi kući ne može da im peva u kući, oni bi sigurno voleli da se sretnemo. Možda će ih to proći do tada".

"Njih je povukla ta melodija, kratke reči, nema pauze između reči. Tako da, deco bravo", priča Matovićka.

Verin hit "Miki Milane" za pesmu Evrosonga

"Kada sa to čula, samo sam rekla da se deca šale sa mnom, ali mi jako godi. Pogotovo što omladina prati Evrosong, i oni su osetili da bi ova pesma i stvarno pobedila. I kolege mi kažu bravo. To je pesma od 2009. godine i tad je bila uspešna. Tad je izašla i pesma "Pitala sam popa", ali mi se nije svideo taj spot. Jedan striptizer je došao i povukao me pala sam preko njega, on je želeo sebe da podigne, meni to nije odgovaralo. Mogla sam da prekinem usred studija uživo, ali to nije nivo. Ne treba niko da napušta studio, jer onda nisi jak, sposoban, nisi profesionalan. Ali zato ne treba da se gleda", rekla je Vera.

Vera kaže da nije mogla ni da zamisli da će ovoliko da traje na muzičkoj sceni.

"Možda sam sad najtraženija, nikad nisam imala reklamu, nikog nisam vukla za rukav. Sve smo moj suprug, deca i ja. Datiram ovoliko godina, ali publika i narod to osećaju. Narod nije lud. Oni tačno znaju koga će da drže gore. Krenu pevači sa dobrim pesmama, a ako publika otrkije, ona ga i baca dole. Ti moraš da budeš čovek, da budeš častan i pošten. Da mi je neko rekao da ću ovoliko godina da budem tu, ne bih verovala. Ovo je još jedna kruna na sve. Sada je ovo poseban uspeh. Napraviću im neku drugu pesmu, neću ih obrukati", otkrila je pevačica.

Voditelj se osvrnuo i na Verin izgled.

"Imam 100 godina. Vodim računa, svakog jutra džogiram. Idem kroz šumu, šetam, brzo hodanje. Pazim o ishrani, zdravlju. I mogu da kažem da nijednom nisam bila u bolnici", rekla je ona.

