ONA JE NEPISMENA, NE BI ZNALA DA PROČITA 4 REČENICE! Vendi žestoko isprozivala Tanju Savić u emisiji, oplela po CELOJ ESTRADI!

Vesna Vukelić Vendi bila je gošća u današnjem izdanju emisije "Puls Srbije" na Kurir teleiviziji.

Ona je govorila o situaciji na estradi i kolegama koji nastupaju u doba korone, ali i o brojni aktuelnim temama.

"Sa mnom je više vruće, ja sam afrikanski tip, ne podnosim hladnoću. Ako smo hladni, to je odluka đavola. Sama ljubav znači vrelost i toplotu. Ljubav pokreće, a ja ne volim statično. Kod mene je vruće, afrikanski", rekla je Vendi.

Vukelićeva se potom osvrnula na pevačicu Tanju Savić koja je uspela da vrati sinove.

"Nisam skoro srela nekog ko je toliko kontaminirao svojim privatnim životom javnost. Ne treba iznositi sav prljav veš. Mediji pišu o onome što se ponudi. Videli smo kakav je narativ Tanje Savić, to je ta ekipa i zalazini retard, to su niske osobe, to je sve u intelektualnom deficitu. Osoba puna ambicija bez intelektelunog pokrića. Nju niko nije terao da izabere tog čoveka. Moramo da se prepoznajemo duhovno, ljudi se tako privlače, a onda i fizilčki. Ako se privučemo samo telesno, ako je na bazi strasti onda to brzo nestaje. To traje 2, 3 godine, te anomalije su sakupljene ako je neko prost, primitivan, ograničen i onda mi treba da razglavamo šta je jedna Tanja Savić uradila. Pozvala bih je da pročita četiri rečenice ovde", kaže Vendi i dodaje:

"Mi nikogne osuđujemo. Ona je osoba koja je nepismena. Ja ne znam koju je ona pružila svrhu kroz život, osim što se takmičila u Zvezdama Granda. Karakter mora da bude cvrst, takva osoba može da se bavi javnim poslom. Mi ne možemo da krpimo neke zakrpe iz njenog privatnog života".

Ona se potom osvrnula i na svoju ćerku Nikolinu.

"Ja znam koliko sam truda uložila. Ceo život sam se žrtvovala da posvetim vreme ćerki, da ne pričamo da je ona sada treća godina Ekonomskog fakulteta. Ali tu je bio potreban veliki trud. Lako je napraviti dete, dešava se i slučajno. Ona ako nema pameti, treba da ima ljubavi, i da zna da je brak nešto što se trpi. Nemoguće je da ne pročitate u novinama o njima. Zašto se sve to desilo?", priča Vendi.

O nastupima u doba korone

"To neki lovu mute. Kako ko se snađe, ali se ovo tretira kao ilegala, i mene to remeti. Kada se bude legazilovalo možemo da pričamo. Proleću te vesti ali apsurd mi je da postoje ljudi koji se hvale tom cifrom, kada nemaju čime da se hvale, osoba priča kako je tržišna. To je njihova cifra. Oni misle da sa tom cifrom mogu da nadomeste znanje inžinjera jer su plaćeniji od atomskog fizičara. Kada se ponudi pomoć države, kako su baš ti došli na kasu gladnih i uzeli pomoć. Onda dođu i kukaju da nemaju da plate info stan", priča Vesna i dodaje:

"Bogat čovek nije onaj koji mnogo ima, nego onom kome malo treba, Nisu zbali da će ovo da im se desi, to je ustvari lažni marketing".

Ona je otkrila kako se snalazi sa finansijama otkako ne nastupa.

"Ja sam vodila emisiju skoro tri godine i to je za mene stalo u oktobru, i tu je bilo zaliha, ali čovek mora da bude i dobar ekonomista u svom domu. Nije pozadina to da li čoveku treba puno, može uvek da se snađe na mesečnom nivou".

O Nadi Topčagić i Sanremu

"Ja sam joj čestitala. Ljudi ne znaju da se raduju tuđem uspehu. Pokazuje se gordost. Zašto nisam ja na Nadinom mestu, a zašto je ona sad tu? Mnogi imaju nerealnu vrstu ambicija. Ovo joj je vrhunac karijere. Ibrahimović, Nada, Sanremo, uspeh koji je čist kao dijamant.

Šabački vašar

"To su velika masovna okupljanja,. Prošle godine sam imala čast da Narod je u deficitu sa tim delom estrade koji pruža impulst. koji daje energiju.Kad se 10 puta nešto pojavi to je stereotip. Znam da će to pobediti, jer je sve ovo veštački. Ti koji nemaju ćute nada je njima zabola prst u oko. Njihov glas nije nama ni potreban, ali zašto razobličavamo. to je jadno i bedno. taj kamen ne zna da kaže ni "bravo", to su zadnje lestvice"

Vesna je otkrila da će uskoro da objavi knjigu.

"Knjiga se uveliko prekucava, jedva čekam. To će biti kruna moje karijere, takvu knjigu još niko nije napisao. Toliko je složena. To je horor roman. Šta god da kažem biće neskrono. Inače, nisam toliko optimista da će biti tih narodnih veselja. To zavisi od planete, mi moramo da se utopamo u planetarni sistem razmišljanja", zaključila je.

