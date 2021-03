NAPUSTILA JUGU I U ŠVAJCARSKOJ ŽIVELA ANONIMNO! 2 puta se razvodila, sin joj zabranio da ga spominje, a u ratu je sa NJOM

Makedonska pevačica Kaliopi Bukle, deset godina bila je u braku sa Romeom Grilom, od koga se razvela krajem devedesetih godina, zbog njega je napustila Jugoslaviju i radila kao nastavnica.

U periodu najveće popularnosti grupe Kaliopi se sa tadašnjim suprugom Romeom povukla sa muzičke scene i iz Jugoslavije preselila u Švajcarsku, gde je punih deset godina živela anonimnim životom. Učila je nemački jezik i radila mnoge druge poslove. Pet godina Kaliopi je predavala muzičko u srednjoj školi. Govorila je da su je upravo učenici nagovorili da se vrati muzičkoj karijeri.

Suština njenog života je sin Pako, koji živi u Švajcarskoj.

- Najemotivniji trenutak u mom životu bio je njegovo rođenje. On živi u Švajcarskoj i ne volim da pričam o njemu. Stalno Romeu i meni govori: „Nemojte o meni da pričate, zaboravite me u izjavama”, tako da to moram da ispoštujem - rekla je Kaliopi jednom prilikom.

Nakon razvoda od Romea, pevačica je uplovila u vezu, a zatim i u brak, sa trinaest godina mlađim glumcem i rediteljem Vasilom Zafirčevim.

- On je čovek koji me najbolje poznaje kada je u pitanju muzika. Nas dvoje smo suđeni jedno drugome. Ako nismo u životu, bar smo u muzici. Tu se nikada nismo rastali. Ako smo se rastali kao supružnici, nismo kao muzički tandem. Nas dvoje imamo šta da ponudimo publici, da ispričamo. Nije slučajno što sam u svom životu upoznala njega - poručila je i iznenadila mnoge.

Podsetimo, nedavno je voditeljka Vesna Dedić otkrila da nikada neće ugostiti upravo Kaliopi zbog njene navodne neprofesionalnosti što je pevačica demantovala.

